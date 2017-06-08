BM: IŞİD, askeri yapısında değişime gitti, Suriye ve Irak dışına yöneldi

Birleşmiş Milleler (BM), IŞİD’in askeri yapısında değişikliğe gittiğini ve Suriye ile Irak dışındaki saldırılara daha fazla odaklandığını açıkladı.

BM Günvenlik Konseyi’nin ‘Uluslararası barış ve güvenliğe yönelik IŞİD tehdidi’ konulu toplantısında konuşan BM Genel Sekreteri’nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Jeffrey Feltman, IŞİD’in internet ve sosyal medya üzerinden hızla propaganda yapmasından ötürü tehdidin daha da arttığını söyledi.

‘Bazı saldırıları, çatışma bölgelerine hiç gitmemiş militanlar gerçekleştiriyor’

IŞİD’in yeni yapılanmaya gittiğini belirten Feltman, “DEAŞ askeri yapısında değişikliğe gitti. Yerel komutanlara daha fazla yetki verdi ve çatışma bölgelerinin dışındaki saldırılara her zamankinden daha fazla odaklanarak bu saldırıları gerçekleştirme ya da telkin etme yoluna gidiyor” dedi.

IŞİD’in yönlendirmeleriyle Belçika, İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya, İsveç ve Türkiye’de militanlara saldırı telkini verdiğini söyleyen Feltman, bazı saldırıların çatışma bölgelerine hiç gitmemiş militanlar tarafından gerçekleştirildiğini dile getirdi.

‘Savaşçı akışı azaldı ama gelir elde etmeye devam ediyor’

Örgüte katılmak için bölgeye giden yabancı savaşçı akışında azalma olduğunu ancak evlerine dönen ya da başka bölgelere konuşlanan teröristlerin halen önemli tehdit oluşturduğunu ifade eden Feltman, IŞİD’in akaryakıt ve vergi gelirlerinin yanı sıra antika ve tarihi eser kaçakçılığı, fidye ve insan kaçakçılığından da gelir elde etmeye devam ettiğini söyledi.