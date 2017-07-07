BM: İnsan hakları savunucularına ‘işkence ve kötü muamele’den endişeliyiz 

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Birleşmiş Milletler (BM), Büyükada’da gözaltına alınan insan hakları savunucularının işkence ve kötü muameleye maruz kalmasından endişe duyulduğunu açıkladı.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssel, “İnsan hakları savunucularının çok yüksek ihtimalle işkence gördüklerinden ya da daha farklı biçimde korkunç ve onur kırıcı şekilde muameleye maruz kaldıklarından endişe ediyoruz” dedi.

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Throssel, Türkiye hükümetinin insan hakları savunucularının huzur içinde çalışmasına izin vermek zorunda olduğunu dile getirdi.

Aralarında Uluslararası Af Örgütü’nün Türkiye şube direktörü İdil Eser’in de bulunduğu insan hakları savunucuları, Büyükada’da bir otelde yaptıkları meslek içi toplantı sırasında gözaltına alınmıştı.

‘Terör örgütü üyeliği’yle suçlanan insan hakları savunucuları hakkında yedi gün gözaltı kararı alınmıştı.