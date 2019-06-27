BM: İklim krizinden ötürü 2030 yılına kadar 120 milyon kişi yoksullaşacak

Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre, iklim krizi önümüzdeki 11 yıl içinde 120 milyon kişinin daha yoksullaşmasına neden olacak.

Fotoğraflar: Reuters

İnsan hakları, küresel politikalar, yoksulluk ve iklim krizi arasındaki ilişkinin incelendiği rapora göre 2030 ila 2050 yılları arasında küresel ısınma yılda 100 milyon kişiyi ekonomik açıdan olumsuz etkileyecek. 250 bin kişi ise hastalıklardan ötürü hayatını kaybedebilir.

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İklim değişikliği sebebiyle çok daha fazla kişi yaşama, beslenme, barınma ve su gibi temel insan haklarından mahrum kalacak.

Artış göstereceği düşünülen yoksulluğun başlıca nedenleri arasında ekolojik dengenin bozulması sebebiyle okyanus sıcaklığının yükselmesi, besin yetersizliği, gıda üretimin azalması, kuraklık ve açlık yer alıyor.

Hükümetlerin Paris Anlaşması’nın gerekliliklerine sadık kalmaması durumunda iklim krizinin ekonomik etkilerinin artıracağının belirtildiği raporda, iklim değişikliğinin ekonomi ve insan haklarına etkilerine yönelik politikaların geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.

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Sadece ABD’de 1980’den bu yana kayda geçen 241 doğal afetin 1.6 trilyon dolar zarara yola açtı.

Karbon salınımı ve sera gazı bazında, en zengin yüzde 1’lik kesimde yer alan bir kişinin, en yoksul yüzde 10’luk dilimde yer alan bir kişiden 175 kat daha fazla karbon salımına sebep olduğu belirtildi.

Temiz enerji 18 milyon kişiye iş imkanı sağlayabilir

Raporda iklim krizi ve yarattığı toplumsal etkilerle mücadele konusunda birtakım öneriler de yer alıyor. Temiz enerji üretimine ağırlık vermenin öneminin vurgulanırken temiz enerji sektörüne dair girişimlerin yaklaşık 18 milyon kişiye istihdam sağlayabilme potansiyeli olduğu belirtildi.

Hükümetlerin iklim değişikliği ve ekonomiyi bir arada düşünerek hareket etmesi, sivil toplum, aktivistler ve diğer aktörlerin temiz enerji sürecine geçişte katkıda bulunması gerektiğinin altı çizildi.