BM İklim Değişikliği Konferansı başladı: ‘Hiç bu kadar kötü olmamıştı’

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP24) konuşan Direktör Patricia Espinosa, dünyanın ısınmasının getirdiği tehdidin hiç bu kadar kötü olmadığını söyledi.

DW Türkçe’nin haberine göre, Polonya’nın Katowice kentinde düzenlenen COP24 pazar günü başladı. İki hafta sürecek toplantılarda, Paris İklim Anlaşması’nın hayata geçirilmesi gereken ilkelerin karara bağlanması hedefleniyor.

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BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Direktörü Patricia Espinosa açılışta yaptığı konuşmada, dünyada hava sıcaklığı ölçümlerinin yapılmaya başlanmasından bu yana ‘bu yılın en sıcak dört yıldan biri’ olduğunu vurguladı.

‘İklim değişikliğinin etkilerinin hiç bu kadar kötü bir şekilde hissedilmediğini’ ifade eden Espinosa, “Bu gerçek daha fazla çaba göstermemiz gerektiğini gösteriyor” diye konuştu.

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COP24 Başkanı Michal Kurtyka ise 2015 yılında imzalanan Paris Anlaşması’nın ‘benzer birçok anlaşmaya kıyasla daha hızlı bir şekilde kabul edildiğini’ hatırlatarak, ‘anlaşmayı işlevsel hale getirmek için bütün ülkelere bir araya gelme’ çağrısında bulundu.

Paris İklim Anlaşması’na imza atan 183 ülke, dünyanın yıllık ortalama sıcaklığının iki dereceden fazla artmaması için çaba göstermeyi kabul etmişti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump göreve geldikten sonra anlaşmadan çekildiklerini açıklamıştı.