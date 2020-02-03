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Yaramazlara biraz batar!

BM: İdlib’de Türkiye-Suriye çatışmasından endişeliyiz

Birleşmiş Milletler (BM), İdlib’de Türk ordusu ve Suriye hükümet güçleri arasındaki çatışmadan endişe duyduğunu açıkladı.

Stephane Dujarric. Fotoğraf: rtbf.be

DW Türkçe’nin haberine göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sözcüsü Stephane Dujarric, “Genel Sekreter, bu gerginliğin bir kez daha Suriye’de devam eden çatışmaların hem bölgesel hem de uluslararası barış için tehdit oluşturduğunun altını çizdi” dedi.

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Dujarric ayrıca Suriye’de Esad yönetiminin operasyonlarındaki sivil can kaybı ve sivillerin evlerini terk etmek zorunda kalmasından derin endişe duyduklarını da söyledi. Dujarric, BM’nin tüm taraflara açıkça ve özel olarak gerginliğin düşürülmesi gerektiği mesajını ilettiğini söyledi.

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