BM İdlib’de ateşkes taslağını oyluyor, Rusya’nın veto edeceği düşünülüyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bugün Suriye’nin kuzeybatısındaki ateşkese yönelik karar taslağını oylayacakken diplomatlar veto hakkı bulunan Rusya’nın hakkını kullanabileceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Sekiz yıldır süren savaşta İdlib bölgesi muhaliflerin kontrolünde bulunan son Suriye toprağı durumunda. Bu süre boyunca Rusya, ittifakı Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’a destek adına konseyin birçok taslağını veto etti.

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Kuveyt, Almanya ve Belçika tarafından geçen ay hazırlanan son taslağı görüşmek için 15 üye şimdiye kadar üç defa toplandı. Taslağın onaylanması için en az dokuz oy ve Rusya, Çin, Fransa, İngiltere ya da ABD arasından hiç bir ülkenin veto etmemesi gerekiyor.

Reuters’a konuşan diplomatlar, Rusya’nın Güvenlik Konseyi’nin kara listeye eklediği grupların ateşkese dahil edilmemesinin taslağa eklenmesini istediğini söyledi. Ancak ABD ve diğer ülkeler ‘üye devletler uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde başta İdlib valiliği nezdinde olmak üzere teröre karşı gerekli tüm adımların atılmasını sağlar’ maddesini içermesini savunuyor.

İdlib bölgesinin büyük bir bölümü şu anda El Kaide ile bağlantılı Nusra Cephesi militanlarının kontrolünde bulunuyor.