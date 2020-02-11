BM: İdlib mezarlığa dönebilir

Suriye’nin İdlib vilayetindeki savaştan dolayı son 10 haftada evlerini terk eden insanların sayısının, dokuz yıllık iç savaşın herhangi bir döneminde gerçekleşmiş göç sayısını aştığı bildirildi. Suriye hükümet güçlerinin saldırılarından kaçan binlerce sivilin ise Türkiye ve Suriye Milli Ordusu (eski ÖSO) kontrolündeki Afrin ve Azez’e doğru yol aldığı bildiriliyor.

Fotoğraflar: DHA

Reuters’in haberine göre, Birleşmiş Milletler’den (BM) iki yetkili, çatışmaların devam etmesi durumunda Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib’in mezarlığa dönebileceğini ifade etti.

Reklam

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi yetkilisi Jens Laerke, Aralık ayından beri çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 700 bin insanın bölgeden kaçtığını belirtirken, yaşanan durumu ‘Suriye’de şu ana kadar gördüğümüz en hızlı artan göç’ olarak niteledi.

Laerke, şöyle devam etti: “Dünyada yerinden edilmiş en büyük insan yığınıyla karşı karşıyayız ve buranın mezarlığa dönmemesi için derhal çatışmaların sonlandırılması gerekiyor.”

Çatışmaların devam etmesi durumunda İdlib kent merkezi başta olmak üzere, kentsel bölgelerden 280 bin kadar kişinin daha göç edebileceği kaydedildi.

Reklam

Rus hava güçleri tarafından desteklenen Suriye hükümetine bağlı kuvvetler, İdlib ve Halep civarındaki muhalif güçlere ait mevzileri ele geçirmek için Suriye’nin kuzeyine doğru ilerlerken savaştan kaçan siviller ise Türkiye sınırına doğru yol alıyor.

Suriyeli muhalifleri destekleyen Türkiye ise daha fazla mültecinin geleceği endişesiyle Suriye rejimine askeri misilleme yaparken, bölgede yaşayan siviller iki taraf arasındaki çatışmanın ortasında kaldı.

Bombardımandan kaçan binlerce sivil, Türkiye sınırının yanı sıra Türkiye’nin sınır ötesi harekatları ile kontrol altına aldığı Afrin ve Azez bölgesine göç ediyor.

Suriye hükümet güçlerinin saldırıları nedeniyle özellikle İdlib kırsalındaki yerleşim alanlarından başlayan zorunlu göç bugün de devam etti. Evlerini terk eden binlerce kişi, yanlarına alabildikleri eşyaları yükledikleri araçlarıyla, güvenli bölgelere ulaşmak üzere yola çıktı. Daha önce Türkiye sınırına yakın noktalara giden siviller, son zamanlarda ise daha güvenli gördükleri Afrin ve Azez’i tercih etti. Kamyon, kamyonet, minibüs ve otomobillerle yola çıkan Suriyeliler, kilometrelerce uzunluğundaki konvoy ile İdlib’den uzaklaşmaya çalıştı.

İdlib ile Afrin arasındaki Basuta bölgesinde de binlerce aracın oluşturduğu kilometrelerce uzunluğundaki konvoyun sorunsuz şekilde güvenli alanlara ulaşması için Suriye Milli Ordusu askerleri de önlem aldı.

Suriye’nin 17 milyon vatandaşının 5.5 milyonu çoğunlukla Türkiye’de olmak üzere bölgedeki ülkelerde sığınmacı olarak yaşıyor. Buna ek olarak altı milyon kişi ise kendi ülkesi içinde evlerini terk etmek zorunda kaldı.