BM için Kerkük’te çalışan Filipinli doktor öldürüldü

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI) için çalışan Filipin uyruklu bir doktor, Irak’ın Kerkük kentinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Pixabay

AA muhabirine konuşan Kerkük’teki güvenlik kaynakları BM için Irak’ta görev yapan Ronald Santos adındaki doktorun gece saatlerinde ölü bulunduğunu ifade etti. Santos’un cansız bedeninin Kerkük Havalimanı yakınlarında bulunduğunu aktardı.

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Yerel medyaya konuşan Kerkük İlçe Merkezi Kaymakamı Felah Bayci de olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını, ölümle ilgili olarak henüz kimsenin gözaltına alınmadığını belirtti.

Söz konusu saldırıyı ilişkin UNAMI ve Filipin’in Bağdat Büyükelçiliği tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.