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BM: Halep’te hem Suriye hükümeti hem de ‘muhalif güçler’ savaş suçu işledi

 

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan raporda hem Suriye hükümeti hem de muhalifler savaş suçu işlemekle suçlandı.

Arşiv Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’nin haberine göre BM’nin Suriye Bağımsız Araştırma Komisyonu, 21 Temmuz-22 Aralık 2016 tarihleri arasında Halep’teki insan hakları ihlalleri iddialarını araştırdı.

Araştırma sonucu yayınlanan raporda Suriye ordusuyla birlikte Rusya’nın hava saldırıları sonucu yüzlerce kişinin öldüğü belirtildi. Ayrıca Suriye hükümetinin klor bombalarıyla sivilleri hedef aldığı öne sürüldü. Komisyonun raporunda muhaliflerin, hükümet kontrolündeki bölgelere rastgele hava topu atışları yaptıkları ve sivilleri kalkan olarak kullandıkları belirtildi.

Raporda, hükümete destek veren Rusya’nın uluslararası yasaları ihlâl edip etmeği konusunda açık bir suçlama yer almadı. BM müfettişleri, Rusya ve Suriye hava güçlerinin aynı uçaklar ve silahları kullandığını, Rusya ile ‘belirgin bir eylem’ arasında bağlantı kuramadıkları notunu düştüler.

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