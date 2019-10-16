BM Güvenlik Konseyi’nden ‘endişe’ açıklaması çıktı

Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Jerry Matjila, Güvenlik Konseyi toplantısının ardından Türkiye’nin Suriye’de yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili yaptığı açıklamada, “BM, harekâtın IŞİD teröristlerinin kaçmasına sebep olacağı endişesi taşıyor” dedi.

Jerry Matjila. Fotoğraf: DHA

BM Güvenlik Konseyi, beş Avrupa Birliği (AB) üyesi Almanya, Belçika, Fransa, Britanya ve Polonya’nın talebi üzerine Türkiye’nin Suriye’de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı’nı kapalı oturumda görüştü. Oturumun ardından konsey adına açıklama yapan BM Daimi Temsilcisi Jerry Matjila, şöyle dedi: “Güvenlik Konseyi, harekat sebebiyle DEAŞ teröristlerinin kaçmasından ve Suriye’de insani durumun kötüleşmesinden endişe duyuyor.”

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ABD’nin BM büyükelçisi: Türkiye derhal ateşkes ilan etsin

ABD’nin BM Büyükelçisi Kelly Craft ise Türkiye’yi, ‘IŞİD’i yenilgiye uğratan harekatı boşa çıkarmaya, sivilleri tehlikeye atmaya, barışı, güvenliği ve bölgedeki barışı tehdit etmeye ve saldırganlığa son vermeye’ çağırdı. Craft, ‘Türkiye’nin derhal ateşkes ilan etmesini’ istedi.