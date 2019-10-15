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Yaramazlara biraz batar!

BM Güvenlik Konseyi, Suriye ve harekat gündemiyle yine toplanıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin, Britanya, Fransa, Almanya, Belçika ve Polonya’nın istemi ile Suriye’deki son gelişmeleri görüşmek üzere yarın (çarşamba) toplanacağı bildirildi.

Arşiv fotoğraf: Reuters

Reuters ajansının diplomatik kaynaklara dayanarak verdiği habere göre, görüşmeler, Güvenlik Konseyi’nin ‘kapalı’ oturumunda yapılacak.

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BM Güvenlik Konseyi, Türkiye’nin Suriye’de ‘Barış Pınarı Harekatı’nı başlattığı 9 Ekim’den bu yana ikinci kez toplanacak. Konseyin Türkiye’nin ‘kınanması’ istemiyle yapılan geçen haftaki (10 Ekim) oturumunda, ABD ve Rusya, kınama teklifini veto etmişti.

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