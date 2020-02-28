BM genel sekreterinden İdlib açıklaması: Derhal ateşkes ilan edilmeli

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İdlib’de Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik hava saldırısının ‘endişe verici’ olduğunu söyleyerek “Derhal ateşkes ilan edilmeli” dedi.

Fotoğraf: Reuters

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric’in yazılı açıklamasında Guterres’in, İdlib’de artan askeri gerginliğin siviller için oluşturduğu riskin endişe verici olduğunu belirttiği ifade edildi.

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BM genel sekreterinin yazılı açıklamasında, Suriye’deki krizin askeri yolla değil, ancak BM denetimindeki siyasi bir çözümle halledilebileceği belirtilirken, şu ifadelere yer verdi: “Acil harekete geçilmezse gerginliğin her saat başı daha fazla artma riski var.”