BM Genel Sekreteri uyardı: Salgın yabancı düşmanlığını körükledi; bu duruma son verilmeli

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Covid-19 salgının bir sonucu olarak ortaya çıkan nefret söylemini ve ‘virüs gerekçe gösterilerek’ işlenen suçları kınadı. Guterres, salgının yabancı düşmanlığı ve nefreti körükleyen bir ‘tsunami’ye neden olduğunun altını çizerek uyarıda bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Bu söylemlerin arttığı ülkelerin ve yöneltildiği halkların adını vermeyen Guterres, bu duruma derhal bir son verilmesi yönünde çağrıda bulundu.

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Göçmenlerin bu durumdan özellikle etkilendiklerini vurgulayan Guterres, çoğunun virüsü bulundukları ülkeye getiren kişiler olarak damgalandıkarını ve tedavi bile edilmediklerini söyledi.

BM Genel Sekreteri, medya kuruluşlarından da ırkçı, cinsiyet ayrımcılığını körükleyen, toplumsal barışı tehlikeye atan söylemleri içeriklerinden çıkarmalarını, böyle bilgi kirliliğinin hakim olduğu bir dönemde doğru haberden şaşmamalarını istedi.