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BM genel sekreteri ‘popülizme’ çattı: İnsan haklarını yok saymak hastalık gibi yayıldı

 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, son dönemde dünyada artan ‘popülist’ siyaseti, “İnsan haklarını yok saymak çarpık popülizm fenomeniyle beraber hastalık gibi yayıldı” sözleriyle eleştirdi.

Trump’ın göçmenlere yönelik tutumu ABD’de protesto edilmişti. Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’nin haberine göre Cenevre merkezli BM İnsan Hakları Konseyi’nin açılış toplantısında söz alan Guterres, “İnsan haklarını yok saymak bir hastalık ve yayılan bir hastalık-kuzeye, güneye, doğuya ve batıya. İnsan Hakları Konseyi tedavinin bir parçası olmalı” diye konuştu.

Mülteci ve göçmenlerin haklarının da saldırı altında olduğunu bildiren Guterres, şunları söyledi: “Giderek artan oranda çarpık bir popülizm fenomeni ve büyüyen ırkçılık çılgınlığı içinde birbirini besleyen aşırılıkçılık, yabancı düşmanlığı, Yahudi düşmanlığı, Müslüman düşmanlığı görüyoruz.”

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad El Hüseyin de hiçbir şey yapmadan bir kenarda durmayacaklarını vurguladı: “Haklarımız, diğerlerinin hakları, gezegenimizin geleceği, bu pervasız siyasi fırsatçılar tarafından bir kenara atılmamalı.”

Toplantıya ABD Başkanı Donald Trump’ın temsilcisi de katıldı. Guterres, eleştirilerini sıralarken doğrudan Trump’tan bahsetmedi.

ABD Başkanı Donald Trump, yayımladığı başkanlık emriyle ülkeye yeni mülteciler alınmasını yasaklamış ve ayrıca nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman yedi ülkenin vatandaşlarına giriş yasağı koymuştu. Daha sonra Trump’ın başkanlık emri mahkemelerce durdurulmuştu.

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