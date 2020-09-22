Erdoğan: Salgında ‘Dünya beşten büyüktür’ tezinin haklılığını bir kez daha gördük

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, mevcut küresel mekanizmaların salgında etkisiz kaldığını, ülkelerin kendi haline terk edildiğini belirterek, “Böylece bu kürsüden ısrarla dile getirdiğim, ‘Dünya beşten büyüktür’ tezinin haklılığını bir kez daha gördük” dedi.

Fotoğraf: AA

Birleşmiş Milletler (BM) 75’inci Genel Kurulu’na video konferans yöntemiyle seslenen Erdoğan, etkin çok taraflılığın yolunun etkin çok taraflı kuruluşlardan geçtiğinin altını çizerek şöyle devam etti: “BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) yeniden yapılandırılmasından başlayarak kapsamlı ve anlamlı reformları süratle uygulamaya sokmalıyız.”

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“Uluslararası örgütlerdeki itibar kaybının önüne geçmek için zihniyetimizi gözden gerçimeliyiz” diyen cumhurbaşkanı, Suriye meselesi konusuna da değindi. Suriye’deki ihtilafın BMGK’nın yol haritasıyla çözülmesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

*Aşı geliştirme çalışmaları rekabet konusu haline getirilmemli. Hangi ülkede üretilirse üretilsin, kullanıma hazır hale getirilecek aşılar, insanlığın ortak istifadesine sunulmalıdır.

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*Filistin’in rıza göstermediği hiçbir plana destek vermeyeceğiz.

*Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimde ülkemizi dışlamaya yönelik adımların başarı şansı yoktur. Kimsenn hakkında gözmüz yok. Ama Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını görmezden gelemeyiz. Diyalog çağrımızı yineliyoruz. Bölgesel konferans öneriyoruz.

*Doğu Akdeniz’de dayatmaya, tacize, saldırmaya müsamaha göstermeyeceğiz.

*Kıbrıs’ta çözüm Kıbrıs Türk halkının haklarının gözetilmesiyle sağlanır. Kıbrıs Türk halkının güvenliğini teminat altına alacak her çözümü destekleyeceğiz.