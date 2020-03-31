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Yaramazlara biraz batar!

BM: Gelişmekte olan ülke ekonomileri ‘muazzam darbe’ yiyecek

Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre, gelişmekte olan ülkeler yeni tip corona virüsü salgınının neden olduğu ekonomik krizle mücadele edebilmek için 2.5 trilyon dolarlık destek paketine ihtiyaç duyacak.

Fotoğraf: Reuters

Rapora göre düşen emtia fiyatları ve para birimlerinde değer kaybı nedeniyle yüksek sermaye çıkışı ve ihracattan elde ettikleri gelirin azalması sonucunda gelişmekte olan ülke ekonomileri ‘muazzam darbe’ yiyecek.

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BM Ticaret ve Gelişme Konferansı’nda, 1 trilyon dolarlık likidite sağlanması ve 1 trilyon dolarlık yardım paketi önlemlerine ihtiyaç duyulacağı belirtildi. Bunlara ek olarak 500 milyon dolarlık acil sağlık hizmeti yardımına ihtiyaç duyulacağı kaydedildi.

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