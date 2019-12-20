BM: Esad yönetiminin İdlib saldırıları ‘alarm veriyor’

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin insani işler yardımcısı Ursula Mueller, Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib şehrinde Esad yönetiminin bölgedeki terörist unsurlara yönelik hava saldırılarıyla ilgili olarak sahadaki durumun ‘alarm verici’ olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ni Suriye’ye ilişkin bilgilendiren Mueller, ülkenin birçok yerinde insani durumun bu yılın başına göre daha kötü olduğunu ifade etti.

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İdlib’de Esad yönetiminin hava saldırılarına devam ettiğini ve silahlı muhalif grupların da kentin güneyinde ve Halep’e yönelik saldırılarını artırdığını belirten Mueller, çatışmalar nedeniyle İdlib’den 60 bine yakın kişinin yerinden edildiğini, tam ölçekli bir saldırının bölgedeki 3 milyon kişi için felaketle sonuçlanacağını kaydetti.

Muller, Suriye’ye sınır ötesi yardımlar yapılmasını sağlayan BM Güvenlik Konseyi kararının yıl sonuna kadar yenilenmesi gerektiğine de değindi.

’50 bin kişi çatışmalar nedeniyle Türkiye sınırına hareket ediyor’

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da konseyde yaptığı konuşmada, İdlib’de artan gerginliğin son derece endişe verici olduğunu, bunun yeni göç dalgasını tetiklediğini söyledi.

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İdlib’de 50 bin kişinin çatışmalar nedeniyle Türkiye sınırına doğru hareket ettiğini ifade eden Sinirlioğlu, bölgede gerginliğin azaltılması için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyi kararına Türkiye’nin kontrolünde bulunan, Suriye’nin Tel Abyad kentinde beşinci sınır kapısı eklenmesini teklif ederek, yardımların hem bölge halkına hem de Rakka ve Haseke’ye ulaştırılmasında etkili olacağını, uzun vadede bu sınır kapısının Suriye’nin kuzeydoğusundaki diğer bölgelere ulaşılması için de kullanılabileceğini söyledi.

Türkiye’nin teklifine ABD’den destek

Türkiye’nin Tel Abyad teklifine ABD destek verirken konseydeki diğer ülkeler yardımların yapıldığı mevcut 4 sınır kapısının sayısının ikiye düşülmesini isteyen Rusya’yı ikna edebilmek için bu teklifi taslaktan çıkarmak zorunda kaldı.

Güvenlik konseyinde taslağın kabul edilmesi için en az dokuz oy alması ve daimi üyeler Rusya, Çin, ABD, Fransa ya da Britanya tarafından veto edilmemesi gerekiyor.

Türkiye’nin Tel Abyad’ın BM Güvenlik Konseyi kararına eklenmesini Suriye’nin kuzeydoğusuna yaptığı operasyonu ‘meşrulaştırmak’ istediği yönündeki iddialara da yanıt veren Sinirlioğlu, “Tel Abyad geçiş noktasının BM operasyonları için önemi OCHA tarafından da açıklandı. Ayrıca Türkiye’nin terör tehditlerine karşı kendini savunmak için başka ülkelerin onayına ihtiyacı yok” dedi.