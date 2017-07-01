Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

BM duyurdu: Son altı ayda yarım milyona yakın Suriyeli evine döndü


+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

Birleşmiş Milletler (BM), 2017’nin başından beri Suriye’deki evlerine geri dönenlerin sayısının yarım milyona yaklaştığını duyurdu.

Fotoğraf: DHA

DW Türkçe’nin aktardığına göre, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) yarım milyona yakın yerinden edilmiş Suriyelinin hem yurt dışından hem de yurt içinden kendi evlerine döndüğünü açıkladı.

UNHCR sözcüsü Andrej Mahecic, “2017’de Suriye’ye ve Suriye içinde gönüllü olarak yapılan geri dönüşlerde kayda değer bir artış oldu” dedi.

Suriye içerisinde yerlerinden edilmiş 440 bin kişinin, ocak ayından itibaren özellikle Halep, Hama, Humus ve Şam’daki evlerine döndüğünü belirten Mahecic, aynı süre içerisinde 31 bin civarında mültecinin de komşu ülkelerden Suriye’deki evlerine döndüğünü, ancak bu rakamın komşu ülkelere göç etmiş toplam beş milyon Suriyeliyle kıyaslandığında çok küçük bir rakam olduğunu söyledi.

Gönüllü ve güvenli dönüş için büyük riskler var

UNHCR sözcüsü, Suriyelilerin evlerine geri dönme nedenlerinin ‘aile bireylerini arama ve mülklerini kontrol etme’ olduğunu ifade etti.

Mültecilerin Suriye’ye güvenli bir şekilde dönmeleri için koşulların henüz yerinde olmadığını belirten Mahecic, gönüllü ve güvenli geri dönüşler için ülkede halihazırda çok büyük riskler olduğuna dikkat çekti.

Economist: Türkiye mültecilere bakıyor ama entegre edemiyor

Müşterileri ‘rahatsız eden’ Suriyeli çocuğa kaynar su atan McDonald’s çalışanı kovuldu

Tatlı bir intikam’: Dünya liderleri mülteci oldu

Türkiye’de 18 yaşın altında 1 milyon 350 bin Suriyeli var; 356 bini ‘burada’ doğdu

İzmir’de Suriyelilere saldırı: 500 mülteci mahalleyi terk etmek zorunda kaldı

BM duyurdu: Bölgedeki Suriyeli mülteci sayısı 5 milyonu aştı

İşçinin karnına basıp ‘Türk’ün Suriyeli’den intikamı’ diyen adam gözaltında: Şakalaştık

Türkiye’de 3 milyon 551 bin 78 mülteci var

Trump ‘Avrupa ‘hata yaptı’ dedi: Suriye’de mülteciler için ‘güvenli bölgeler’ oluşturulacak

Geçen yıl 96 mülteci ‘iş cinayetleri’nde hayatını kaybetti: Yedisi çocuk

Metro Turizm ‘dünden hazır’: Reis emretsin mültecileri otobüslerle sınıra taşıyalım

Akdeniz’e ‘gömülen’ mülteci sayısı geçen yılın kasım ayına oranla altı kat arttı

Erdoğan mülteciler üzerinden AB’ye yüklendi: Söz verip tutmuyorlar

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0


SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...