BM duyurdu: Son altı ayda yarım milyona yakın Suriyeli evine döndü

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Birleşmiş Milletler (BM), 2017’nin başından beri Suriye’deki evlerine geri dönenlerin sayısının yarım milyona yaklaştığını duyurdu.

DW Türkçe’nin aktardığına göre, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) yarım milyona yakın yerinden edilmiş Suriyelinin hem yurt dışından hem de yurt içinden kendi evlerine döndüğünü açıkladı.

UNHCR sözcüsü Andrej Mahecic, “2017’de Suriye’ye ve Suriye içinde gönüllü olarak yapılan geri dönüşlerde kayda değer bir artış oldu” dedi.

Suriye içerisinde yerlerinden edilmiş 440 bin kişinin, ocak ayından itibaren özellikle Halep, Hama, Humus ve Şam’daki evlerine döndüğünü belirten Mahecic, aynı süre içerisinde 31 bin civarında mültecinin de komşu ülkelerden Suriye’deki evlerine döndüğünü, ancak bu rakamın komşu ülkelere göç etmiş toplam beş milyon Suriyeliyle kıyaslandığında çok küçük bir rakam olduğunu söyledi.

Gönüllü ve güvenli dönüş için büyük riskler var

UNHCR sözcüsü, Suriyelilerin evlerine geri dönme nedenlerinin ‘aile bireylerini arama ve mülklerini kontrol etme’ olduğunu ifade etti.

Mültecilerin Suriye’ye güvenli bir şekilde dönmeleri için koşulların henüz yerinde olmadığını belirten Mahecic, gönüllü ve güvenli geri dönüşler için ülkede halihazırda çok büyük riskler olduğuna dikkat çekti.