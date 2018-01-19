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Yaramazlara biraz batar!

BM de topa girdi: Afrin operasyonundan endişeliyiz

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Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye’nin Afrin operasyonundan endişeli olduklarını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

DHA’nın haberine göre BM Sözcüsü Stefan Dujarric, bölgede gerilimin tırmandırılmasından kaçınılması gerektiğini belirterek Afrin’e yönelik operasyon hazırlığının endişe yarattığını aktardı.

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BM Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen sözcü, operasyon hazırlığının Suriye’ye yollanan insani yardımların durmasına ya da aksamasına yol açacağından endişe duyduklarını kaydetti.

Dujarric, BM yetkililerinin Türk yetkililerle görüşmeyi sürdürdüklerini, genel sekreter Antomio Guterss’in endişelerinin kendilerine iletildiğini duyurdu.

Şimdiye dek ABD de operasyona karşı çıktığını iki kez açıklarken, Türkiye ‘sınırı geçmek haricinde’ harekatın başladığını bildirmişti.

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