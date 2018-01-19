BM de topa girdi: Afrin operasyonundan endişeliyiz

Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye’nin Afrin operasyonundan endişeli olduklarını bildirdi.

DHA’nın haberine göre BM Sözcüsü Stefan Dujarric, bölgede gerilimin tırmandırılmasından kaçınılması gerektiğini belirterek Afrin’e yönelik operasyon hazırlığının endişe yarattığını aktardı.

Reklam

BM Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen sözcü, operasyon hazırlığının Suriye’ye yollanan insani yardımların durmasına ya da aksamasına yol açacağından endişe duyduklarını kaydetti.

Dujarric, BM yetkililerinin Türk yetkililerle görüşmeyi sürdürdüklerini, genel sekreter Antomio Guterss’in endişelerinin kendilerine iletildiğini duyurdu.

Şimdiye dek ABD de operasyona karşı çıktığını iki kez açıklarken, Türkiye ‘sınırı geçmek haricinde’ harekatın başladığını bildirmişti.