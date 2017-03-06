BM çağrı yapmıştı: Yargıç Akay’ı serbest bırakmayan Türkiye, BMGK’ya sevk edildi

Türkiye, darbe girişiminin ardından tutuklanan ve Birleşmiş Milletler’in (BM) serbest bırakılması için çağrı yaptığı Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıcı Aydın Sefa Akay’ı serbest bırakmayıp ‘yargı bağımsızlığı’nı ihlal ettiği gerekçesiyle BM Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) sevk edildi.

Akay, 26 Eylül’de ‘FETÖ üyeliği, anayasal düzeni değiştirmeye kalkışmak ve adam öldürmek’ suçlamalarıyla tutuklanmıştı. “Benim ve ailemin FETÖ’yle bir bağlantısı olamaz ve yoktur” diyen Akay ‘Hür ve Kabul edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği’ üyesi olduğunu belirtmişti.

Tutuklama kararı üzerine Birleşmiş Milletler Uluslararası Ceza Mahkemesi, Ruanda’daki temyiz mahkemesindeki beş kişilik yargıç heyetinde yer alan Akay için çağrıda bulunarak, yargılamaların felç olduğunu bildirmişti: “Bu çok ciddi bir mesele. Çünkü uluslararası ceza mahkemelerinin modern tarihinde ilk defa bir ülke, görev başındaki bir BM yargıcını tutukladı.”

Mahkeme son olarak Akay’ın tutukluluğunun yargı bağımsızlığının ihlali olduğunu belirterek, 14 Şubat’a kadar serbest bırakılmasını istemişti.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye’nin çağrılara uymaması, Temyiz Mahkemesi’nin bu dava hakkındaki değerlendirmelerini etkiliyor ve mekanizmanın yargı bağımsızlığını tehdit ediyor” denildi.

Mahkemenin kendi başına herhangi bir yaptırım gücü bulunmazken, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) Türkiye üzerinde diplomatik baskı ya da yaptırımlar uygulayabiliyor. Zaman zaman ‘güç kullanımı’na gidebilme yetkisi de bulunan BMGK’nın bu yönteme çok nadir başvurduğu biliniyor.

İfadesinde ne demişti?

İfadesinde, Gülen Cemaati’nin haberleşmek amacıyla kullandığı iddia edilen ‘ByLock’ yazılımını Burkina Faso Dışişleri Bakanı Djibrill Bassole’nin isteğiyle ‘Google Play Store’dan indirdiğini vurgulayan Atay, “Üç dört ay aynı şahıs ve Herve Zongo ile Masonik konularda yazıştık. Bu programı bir şifreleme girmeden sadece Google Play Store’den indirdim ve kullandım” dedi.

‘Kütüphanemde 2 binin üstünde kitap var’

Haberde, kütüphanesinde kapatılan Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı ve Fethullah Gülen’in yazdığı kitaplar bulunduğu hatırlatılan sorulan Akay,, “Kütüphanemde 2 binin üzerinde kitabım vardır. Yaşam biçimim ve çevrem icabı bunlarla ilgim olması eşyanın tabiatına aykırıdır” diye yanıt vermişti.