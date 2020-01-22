BM, Bezos’un telefonunun Suudilerce hack’lenmesine ‘acil soruşturma’ istedi

Birleşmiş Milletler (BM), ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post’un da sahibi Jeff Bezos’un telefonunun, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın emriyle bir ‘hacker’ grubu tarafından hack’lendiğine ilişkin iddiaların, acilen soruşturulmasını istedi.

Suudi prens Muhammed bin Selman (solda) ve Jeff Bezos. Fotoğraflar: Reuters

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre 1 Mayıs 2018’de, ikili arasında gerçekleşen arkadaşça bir whatsapp mesajlaşması sırasında Amazon’un kurucusu Bezos’a, bin Selman tarafından zararlı bir yazılım içeren video gönderildiği, bu yöntemle Bezos’un telefonundan hangi bilgilerin elde edildiği net olarak bilinmemekle birlikte çoğuna sızıldığı öne sürülmüştü.

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Suudi Arabistan yönetimi ise Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın Amazon ve Washington Post’un sahibi Jeff Bezos’un telefonunu hack’lediği iddiasını reddetmişti.

Reuters’in haberine göre, BM uzmanları, ABD ve diğer ülke yetkililerinin söz konusu iddiaları ‘acilen soruşturmasını’ istedi.

BM’nin, mahkemelerin yargı yetkisi dışında kalan cinayetler konusundaki özel raportörleri Agnes Callamard ve David Kaye, ABD ve ilgili diğer yetkililerden, olaya Suudi prens Selman’ın ‘olasılıkla karışmış olabileceği’ bilgisinin acilen araştırılmasını istedi.

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Öte yandan söz konusu ‘hack’lenme olayının, 2018 ekim ayında Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosluğunda yaşanan Washington post yazarı Cemal Kaşıkçı cinayeti ile bağlantılı olması ihtimali üzerinde duruluyor.