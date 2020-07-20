BM: Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışma büyürse felaketle sonuçlanır

Birleşmiş Milletler (BM) Azerbaycan ile Ermenistan arasında yükselen gerginlikle birlikte ‘çatışmaların büyümesinin felaketle sonuçlanacağı’ uyarısında bulundu.

Saldırılarda Azerbaycan’da evi hasar alan bir kişi (Fotoğraf: Reuters)

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz’da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine geri çekilmişti.

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Reuters’ın verilerine göre, çatışmalarda Azerbaycan tarafında yedi asker bir sivil, Ermenistan tarafında ise dört asker yaşamını yitirdi.

AA’nın haberine göre, BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, iki ülke arasında yaşanan gerginliği derin endişeyle takip ettiklerini belirtti.

Azerbaycan ve Ermenistan’a azami itidal çağrısı yapan Dujarric, “İki ülke arasında büyük bir çatışma, felaket olur” dedi.