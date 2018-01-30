BM Afrin’de siviller için endişeli: YPG tutuyor, TSK vuruyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri sözcülerinden Farhan Haq, TSK’nın Afrin’e yönelik hava saldırılarında sivillerin öldüğü yönündeki haberlerden endişe duyduklarını belirtti.

Sputnik’in aktardığına göre Haq, BM’nin, Afrin’deki saldırıları sonucu siviller ve sığınmacılar arasında zarar görenlerin olduğu yönündeki haberlerden endişe duyduğunu söyledi. Haq şöyle konuştu: “Saldırılar ayrıca sivil altyapıyı etkilemiştir. Dün Şeyh, El Haddid ve Kobali köylerine saldırılarla ilgili haberleri duyduk. Haberlere göre, kadın ve çocuklar dahil birkaç kişi öldürüldü.”

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Haq ayrıca, YPG’nin de bazı sığınmacıların çatışmanın yaşandığı yerleri terk etmesine engel olduğunu aktardı: “BM, tüm tarafları ve onlar üzerinde etkiye sahip herkesi, sivillere korumayı, hareket özgürlüğünü ve ayrıca acilen gereken insani yardımı sağlamaya çağırıyor.”