BM, Afrika ülkelerinin talebi üzerine ABD’de ırkçılık ve polis vahşetini inceleyecek

Birleşmiş Milletler’in (BM) İnsan Hakları Konseyi ABD’deki ‘barışçıl protestolara karşı sistemik ırkçılık, polis vahşeti ve şiddet’ iddiaları hakkında çarşamba günü acil oturum düzenleyeceğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Polisin, 25 Mayıs’ta 46 yaşındaki siyah vatandaş George Floyd’un aracını durdurduktan sonra yere yatırıp diziyle boğazına bastığı, Floyd’un da “Nefes alamıyorum lütfen beni öldürmeyin” diye bağırdığı görüntüler büyük tepki çekmişti. Floyd’un ölümünün ardından düzenlenen ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar sürüyor.

Reklam

BM İnsan Hakları Konseyi’nin açıklamasına göre karar geçen hafta Afrika ülkeleri adına Burkina Faso’nun talebi üzerine alındı. ABD, Cenevre’deki 47 üyeli BM İnsan Hakları Konseyi’nin bir üyesi değil.

Floyd’a atıf yapılan talep mektubunda “George Floyd’un ölümü maalesef münferit bir vaka değil” dendi.