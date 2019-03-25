BM: Afganistan’da ABD’nin hava saldırısı aynı aileden 10 çocuğun canını aldı

Birleşmiş Milletler (BM) ABD’nin Afganistan’da haftasonu gerçekleştirdiği hava saldırısında aynı aileden 10 çocuk ve üç yetişkinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Hava saldırısının Kunduz şehrinde, cumartesi günü, terör örgütü Taliban ile Afgan ve ABD güçleri arasındaki 30 saat süren çatışmalar sırasında gerçekleştiği belirtildi.

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BM Afganistan Destek Misyonu’nun (UNAMA) ilk bulgularına göre hayatını kaybeden çocukların ailesi ülkenin başka bir bölgesindeki çatışmalarda yerlerinden olduktan sonra bu bölgeye gelmiş.

BM geçen ay yayınladığı bir raporda Afganistan’daki sivil ölümlerin hava saldırıları ve intihar bombası saldırılarının artmasıyla birlikte geçen yıl rekor sayıya ulaştığını açıklamıştı. Hava saldırılarında hayatını kaybeden çocukların sayısı de rapora göre 2014 yılından bu yana artışta.

ABD ordusu verilerine göre Taliban ülkenin yarısını kontrol ediyor. Washington yönetimi geçen temmuzdan bu yana, Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki barış görüşmelerini başlatmaya çalışıyor.