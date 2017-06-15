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BM, açlık grevindeki tutuklu eğitimciler için Ankara’dan yanıt istedi


 

Birleşmiş Milletler (BM), ihraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için Adalet Bakanlığı’na, ‘ortak acil çağrı’ mektubu gönderdi.

Fotoğraf: Reuters

Gülmen ve Özakça, 22 Mayıs sabahı evleri basılarak gözaltına alınmış, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’nden işlem yapılan iki eğitimci tutuklanmıştı.

Özakça’nın eşi Esra Özakça ve annesi Sultan Özakça da aynı tarihte açlık grevine başlamıştı.

İki eğitimci 99 gündür açlık grevinde.

Milliyet’ten Gökçer Tahincioğlu’nun haberine göre BM Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu başkan yardımcısı ve bazı özel raportörler, 1 Haziran 2017 tarihinde Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Adalet Bakanlığı’na, ‘ortak acil çağrı’ mektubu gönderdi.

Mektupta, şu konuların aydınlatılması talep edildi: “Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın gözaltına alınmaları ve tutuklanmalarına dayanak teşkil eden yasal gerekçeler, gözaltı ve cezaevinde sağlık hizmetlerine erişimleri, zorla beslenmeye tabi tutulup tutulmadıkları, Sultan Özakça (Özakça’nın açlık grevine başlayan annesi) ve Esra Özakça’nın (Özakça’nın açlık grevindeki eşi) gözaltına alınmalarıyya ilgili yasal gerekçeler.”

Mektupta yanıtların ‘bilgi notu şeklinde hazırlanarak en geç 12 Haziran’a kadar gönderilmesi’ istendi.

Habere göre ‘Çok ivedi’ başlıklı not uyarınca hazırlanan bilgiler Adalet Bakanlığı kanalıyla Dışişleri Bakanlığı’na gönderildi.

Bakanlık, bu aşamadan sonra BM’ye yanıtları iletecek ve sorulara yanıt verecek. BM, yanıtları inceledikten sonra Gülmen ve Özakça’yla ilgili çağrı yapılması ya da karar alınmasını değerlendirecek.

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