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Yaramazlara biraz batar!

BM, ABD’nin İsrail’in işgal yerleşimlerini meşrulaştırmasını reddetti

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları birimi, işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerinin uluslararası hukuka aykırı olmaya devam ettiğini belirterek, ABD’deki Trump yönetiminin bu yerleşimleri desteklemesini reddetti.

Rupert Colville, basın toplantısında. Fotoğraf: Reuters

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail’in 1967 Orta Doğu Savaşı’nda ele geçirdiği topraklar üzerine kurduğu yerleşimlerin uluslararası hukuka aykırı olduğu yönündeki 40 yıllık yaklaşımından dün vazgeçtiğini açıklamıştı.

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Reuters’in haberine göre BM insan hakları sözcüsü Rupert Colville yaptığı açıklamada “BM’nin İsrail yerleşimlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğu konusundaki yaklaşımını sürdürüyoruz” dedi.

Colville şöyle devam etti: “Bir devletin politika yaklaşımındaki değişiklik, mevcut uluslararası hukuku veya Uluslararası Adalet Divanı ve Güvenlik Konseyi tarafından yorumlanmasını değiştirmez.”

ABD, işgal topraklarındaki İsrail yerleşimlerini ‘meşru’laştırdı

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