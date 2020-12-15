BluTV’den Çıplak dizisi ile ilgili açıklama

Dijital medya ve video platformu BluTV, erişimden kaldırılan Çıplak dizisinin ’18 yaş altı çocuk kilidi aktif edildikten sonra’ yeniden erişime açılacağını duyurdu.

Platformun İnstagram sayfasındaki açıklamanın tamamı şöyle: “Sevgili BluTV izleyicileri, dünden beri gündemde olan ‘Çıplak’ isimli dizimizle ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz.

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18 yaş altı çocuk kilidi uygulamamızı aktive etmek üzereyiz, bu nedenle Çıplak dizisini kısa bir süreliğine erişime kapatmış bulunuyoruz.

Teknik prosedürler tamamlandıktan sonra içeriğimiz yeniden izleyicilerimizle buluşacaktır.”

Dizinin, gazeteci Cüneyt Özdemir’in, “Aman RTÜK Başkanı Bekir Şahin bey ve sansür kılıcı görmesin!” ifadelerini içeren Twitter paylaşımının ardından yayından kaldırılması dikkat çekmişti.