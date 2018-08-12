Bloomberg’in Türkiye’deki krize bakışı: Piyasalar, bankaların batışına hazır olmalı

ABD piyasalarının en çok takip ettiği ekonomi haber platformlarından bloomberg.com’da yer alan Türkiye’ye dair kriz analizinde “Öyle görülüyor ki piyasalar, bankaların batışı olasılığına ve yabancı para birimleriyle borçlanan şirketlerin temerrüde düşmesine hazırlıklı olmalı” yorumu yapıldı.

Amerika’nın Sesi’nin aktardığına göre Bloomberg’ün sitesinde yer alan değerlendirmede, Türkiye mali krize sürüklenirken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın inatçı tavrını sürdürdüğünü ve ABD ile yaşanan sorunda hiçbir şekilde geri adım atacağa benzemediğini ve açmazın, piyasaları sarstığını bildiriyor.

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Bloomberg’ün görüş aldığı strateji uzmanı Win Thin, Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu, ”Bu, para politikalarında yapılan hataların yol açtığı borç ve likidite krizine dönüşen, adeta ders kitaplarından çıkma bir ekonomik krizdir. Öyle görülüyor ki piyasalar, bankaların batışı olasılığına ve yabancı para birimleriyle borçlanan şirketlerin temerrüde düşmesine hazırlıklı olmalı” diye değerlendirdi.

Bloomberg’e göre Türk Lirası’ndaki son düşüşün nedeni Amerika’nın Türkiye’ye yönelik yaptırımlardan kaynaklanıyor gibi görünse de aslında 900 milyar dolarlık ekonominin uçurumun kenarına yaklaştığının işaretleri, bir süredir görülüyordu. Bunun en büyük sebebi olarak da yazıda yıllar boyu sürdürülen ‘ne pahasına olursa olsun büyüme‘ politikasının şirketlerin milyarlarca dolar borçlanmasına ve enflasyonun raydan çıkmasına yol açması gösterildi.

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Türk ekonomisindeki çalkantının başka piyasalara da yayılacağı korkusu üzerine yatırımcılar çareyi gelişmiş ülkelerin tahvillerine sığınmakta buldu. Yatırımcılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk lirasına istikrar kazandırmak için gereken faiz artışının önünde durmasından kaygılanıyor ve Türkiye’yi dipten çekip çıkaracak tek yolun bundan böyle sermaye kontrolü ve IMF başvurusu gibi radikal önlemler olduğunu söylüyor.

Öte yandan siteye göre mali çalkantı, ekonominin geri kalanına da yayılma riski gösteriyor.