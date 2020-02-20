Bloomberg’in iddiası: Türkiye ABD’den Suriye sınırına ‘Patriot’ istedi

Türkiye’nin ABD’den, Suriye’nin İdlib bölgesinde devam eden çatışmalar dolayısıyla Suriye sınırına ‘patriot’ hava savunma sistemlerini yerleştirmesini istediği öne sürüldü.

Bloomberg’in haberine göre, Türkiye bugün İdlib’de iki askerin hayatını kaybetmesi ve beş askerin yaralanmasının ardından ABD’den ‘acilen’ bu istekte bulundu.

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Haber, Ankara’daki ‘üst düzey bir Türk yetkiliye’ dayandırıldı.

Haberde, ‘Türkiye’nin Suriye politikasından aşina olunan’ yetkilinin, ABD’nin Hatay’a ‘patriot’ hava savunma sistemi yerleştirmesi halinde, Suriye’de Esad’a bağlı birliklere F-16 uçaklarıyla saldırıda bulunabileceğini söylediği aktarıldı.

Bloomberg, Türkiye’nin bu talebini ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin geçen haftaki Ankara ziyaretinde ilettiğini ve henüz ABD’den resmi yanıt alamadığını da iddia etti.

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Bloomberg, ABD’nin Ankara büyükelçiliği ile Beyaz Saray ve ABD Ulusal Güvenlik Konseyi’nden yetkililerin, konu ile yorum yapmayı reddettiklerini de belirtti.