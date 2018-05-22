Bloomberg’e göre Türkiye tahvillerinde faiz artışının sebebi: Erdoğan

Bloomberg haber ajansı, uluslararası piyasalarda Türkiye’nin tahvillerinde faiz yükselmesinin sebebininin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmaları olduğunu yazdı.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Bloomberg’de yer alan ‘Türkiye’nin tahvillerinin Senegal’in altına inerken, Erdoğan kredi notunu tehlikeye atıyor’ başlıklı haberde, Türk varlıklarına gelen satışlar analiz edildi.

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Haberde şöyle dendi: “Türkiye tahvillerine Senegal’den daha yüksek faiz ödüyor. Üstelik kredi notu daha yüksek olmasına ve ekonomisi de 60 kat daha büyük olmasına rağmen… Peki ama neden? Analistlere göre, bunun ana nedeni Erdoğan’ın ekonomiye yaklaşımı.”

Haberde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta içerisinde Bloomberg’e verdiği mülakatta enflasyonun yüksek kalmasının nedenini faizlerin yüksekliğe bağlamasının ardından Türk tahvillerine gelen satışların da hızlandığı belirtildi.

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Erdoğan aynı mülakatta 24 Haziran seçimlerinin ardından para politikasında daha fazla söz sahibi olacağını da söylemiş, bu sözler Merkez Bankası’nın bağımsızlığıyla ilgili kaygıların dile getirilmesine neden olmuştu.

Bloomberg’e konuşan Londra merkezli AllianceBernstein’in kredi analisti Okan Akın şunları söyledi: “Cumhurbaşkanının Merkez Bankası ile ilgili sözleri, tabuta son çiviyi de çaktı… Şu anda piyasa, Türkiye’nin kredi notunu B- olarak fiyatlıyor. Türk tahvilleri, bir süredir zaten ülkenin kredi notunun iki kademe altında seyrediyor ancak Türk varlıkları özellikle son birkaç haftadır diğer gelişmekte olan piyasalardan negatif bir şekilde ayrışıyor.”

Bloomberg, bu satışla yatırımcıların Türkiye’nin kredi notunun daha da düşürüleceği beklentisini fiyatlara yansıttıkları yorumunu yaptı.

Londra’da bulunan Manulife Asset Management Ltd’den kıdemli analisti Richard Segal, Erdoğan’ın sözlerinin iç kamuoyuna yönelik değerlendirmeler olarak görüldüğünü ve para politikasında son kararın Merkez Bankası’na ait olduğunu belirttikten sonra şöyle devam etti: “Ancak şimdi eğer faizlerin düzeyinden hoşlanmıyorsa, Merkez Bankası’na ne yapması gerektiğini söyleyebilir ve bu da Merkez Bankası başkanı ya da para politikası kurulunun istifasına yol açabilir.”