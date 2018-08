Bloomberg’e göre Trump ‘bıktı’: Pastör bırakılana kadar görüşecek bir şey yok

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın, Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’la yaptığı görüşmede Türkiye’ye pastör Andrew Craig Brunson serbest bırakılana kadar herhangi bir konuda uzlaşmayı konuşmayacakları mesajını ilettiği öne sürüldü.

ABD’nin Türkiye’ye yaptırımlar uygulamaya başlamasına yol açan Brunson’ın İzmir’deki ev hapsi, 9 Ağustos’ta Ankara’dan Washington’a giden dokuz kişilik heyetin görüşmelerinde de ele alınmış ancak sorun çözülmek bir yana daha da artmıştı. O günden bu yana konuyla ilgili başka bir temas kurulmamıştı.

Bolton ile Kılıç arasında Beyaz Saray’da yapılan görüşmeyi yazılı bir açıklamayla duyuran Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, “Bolton ile Kılıç, Türkiye’de tutukluluğu devam eden Brunson’ı ve Türk-Amerikan ilişkilerinin son durumunu ele aldı” demekle yetindi.

Bloomberg News’un Beyaz Saray muhabiri Jennifer Jacobs görüşmeyle ilgili edindiği bilgiyi yazdı.

Türkiye’den bıkan ABD Başkanı Donald Trump’ın Brunson karşılığında herhangi bir teklifi reddettiğini aktaran Jacobs, görüşmede herhangi bir ilerleme kaydedilemediğini aktardı. Diplomasinin devam ettiğini belirten Jacobs, ancak Bolton’ın büyükelçiye Brunson bırakılana kadar ABD’nun görüşecek bir konusu olmadığı mesajını ilettiğini aktardı.

BREAKING: Trump, fed up with Turkey,

is refusing to offer anything else in exchange for Pastor Brunson.

No progress made today between John Bolton and Turkey’s ambassador to US, sources tell me and @justinsink.

Diplomacy continues, but Bolton sent warning: US won’t negotiate.

— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) 14 Ağustos 2018