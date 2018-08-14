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Yaramazlara biraz batar!

Bloomberg’e göre Trump ‘bıktı’: Pastör bırakılana kadar görüşecek bir şey yok

 

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın, Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’la yaptığı görüşmede Türkiye’ye  pastör Andrew Craig Brunson serbest bırakılana kadar herhangi bir konuda uzlaşmayı konuşmayacakları mesajını ilettiği öne sürüldü.

Fotoğraf. Reuters

ABD’nin Türkiye’ye yaptırımlar uygulamaya başlamasına yol açan Brunson’ın İzmir’deki ev hapsi, 9 Ağustos’ta Ankara’dan Washington’a giden dokuz kişilik heyetin görüşmelerinde de ele alınmış ancak sorun çözülmek bir yana daha da artmıştı. O günden bu yana konuyla ilgili başka bir temas kurulmamıştı.

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Bolton ile Kılıç arasında Beyaz Saray’da yapılan  görüşmeyi yazılı bir açıklamayla duyuran Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, “Bolton ile Kılıç, Türkiye’de tutukluluğu devam eden Brunson’ı ve Türk-Amerikan ilişkilerinin son durumunu ele aldı” demekle yetindi.

‘Brunson karşılığında tüm teklifleri reddetti’

Bloomberg News’un Beyaz Saray muhabiri Jennifer Jacobs görüşmeyle ilgili edindiği bilgiyi yazdı.

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Türkiye’den bıkan ABD Başkanı Donald Trump’ın Brunson karşılığında herhangi bir teklifi reddettiğini aktaran Jacobs, görüşmede herhangi bir ilerleme kaydedilemediğini aktardı. Diplomasinin devam ettiğini belirten Jacobs, ancak  Bolton’ın büyükelçiye Brunson bırakılana kadar ABD’nun  görüşecek bir konusu olmadığı mesajını ilettiğini aktardı.

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