Bloomberg’den borsa analizi: Superonline gösterge olacak

Turkcell bünyesindeki internet servis sağlayıcısı Superonline’ın halka arzına yönelik yatırım bankalarından gelecek talep miktarının, ‘Ağbal’ kararı sonrası yabancı yatırımcıların Türkiye’ye bakışına dair fikir verecek.

Fotoğraf: Turkcell

Bloomberg ajansına konuşan kaynaklara göre, Türkiye’nin en büyük mobil operatörü Turkcell, Superonline’ın halka arzı sürecini yönetmeleri için yerli ve yabancı yatırım bankaları ile görüşmelere başladı.

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Kontrolü Türkiye Varlık Fonu’nda olan Turkcell’in yeterli yatırımcı talebi olmaması durumunda halka arzı erteleme yoluna da gidebileceği belirtildi.

İşler şirketin istediği gibi giderse, Superonline, Turkcell’in halka arz edilen ilk iştiraki olacak.

Turkcell’in yüzde 26.2’si TVF, yüzde 19.8’i ise Rus milyarder Mikhail Fridman’ın yatırım aracı LetterOne’da, geri kalan hisseler Borsa İstanbul’da işlem görüyor.

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Ağbal kararından sonra

Bloomberg ajansının analizine göre, Superonline için banka ve yatırımcılardan toplanacak talebin büyüklüğü, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası başkanını değiştirerek piyasaları altüst etmesinden sonra Türkiye’deki halka arz umutlarının geleceğine dair fikir verecek.

Ağbal’ın görevden alınıp Şahap Kavcıoğlu’nun getirilişinden bu yana üç Türk firması halka arzını tamamladı. Bu işlemlerin yerli yatırımcılardan gelen taleple yapıldığı, aynı dönemde yabancı yatırımcıların yaklaşık 2 milyar doları Borsa İstanbul’da çıkardığı görüldü.

Yerli akını

Son bir yılda yüzde 50’ye yakın prim yapan Borsa İstanbul, yerli yatırımcının yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Bu da firmaları halka arz konusunda cesaretlendiriyor.

Öte yandan, 2013 yılından bu yana dolar bazında en ucuz dönemin yaşandığı Borsa İstanbul’da, buna rağmen yabancı yatırımcıların son dönemde hız kazanan çıkışı son sürat devam ediyor.

Ağbal kararından sonra zarar etme pahasına Türk piyasasından çıkmayı tercih eden yabancı fon yöneticileri, Türkiye’de ekonomi anlayışında değişiklik olana kadar Türk varlıklarından uzak durmayı öneriyor.