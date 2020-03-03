Bloomberg: Türkiye’nin AB’ye karşı eli sandığı kadar güçlü değil

Uluslarası haber ajansı Bloomberg’deki yazıda, İdlib’deki çatışmaların yeni bir sığınmacı krizini tetikleyebileceği öngörülerek sınır kapılarını açan Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) karşısında elinin zannettiği kadar güçlü olmadığı savunuldu.

Yunan askerleri, Edirne’deki Pazarkule Sınır Kapısı’ndan geçmeye çalışan sığınmacılara gazla müdahale ediyor. (Fotoğraflar: Reuters)

Suriye’nin İdlib bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) 27 Şubat’ta yapılan hava saldırısı sonucu 34 asker hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından Türkiye’nin sığınmacı ve göçmenlerin kara ya da deniz yoluyla Avrupa’ya geçişini durdurmama kararı aldığı bildirilmişti. O günden itibaren binlerce sığınmacı sahillere ve Edirne’deki sınır kapılarına akın etmişti.

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‘İdlib ikinci bir sığınmacı krizini tetikleyebilir’

Bloomberg’ün yazısında Türk-Yunan sınırında yaşananlardan ziyade, İdlib’deki çatışmalar sonucunda tetiklenebilecek bir sığınmacı krizinin AB’ye tehdit oluşturduğu belirtildi. Türk-Yunan sınırında olup bitenin, İdlib’den gelebilecek ikinci bir sığınmacı dalgası sırasında yaşanabileceklere bir örnek teşkil ettiği ifade edildi. Erdoğan’ın sınır kapılarını tamamen açmasının Yunanistan ve Avrupa genelinde bir sığınmacı krizine neden olabiliceği belirtildi.

Midilli adasına geçmeye çalışan sığınmacılar.

‘Erdoğan’ın Avrupa’nın desteğine ihtiyacı var’

Yazıda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 5 Mart’ta düzenlenecek ‘tarihi nitelikteki’ görüşmede Erdoğan’ın Avrupa’nın desteğine ihtiyaç duyabileceği belirtildi. Sığınmacıların geçişine izin vererek AB ülkelerinde öfke uyandıran Türkiye’nin hala Avrupa’ya finansal anlamda bağlı olduğu için elinin sandığı kadar güçlü olmadığı savunuldu.

‘İkaz ve provokasyon’

Yazıda Londra’daki ‘think-tank’ kuruluşu Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü’nden Emile Hokayem’in görüşüne de yer verildi. Hokayem’e göre Türkiye’nin sınır kapılarını açma kararında ‘bir ikaz ve provokasyon’ var; ayrıca devletin açıkladığı yüz binlere varan sayılarla ülkeyi gerçekten terk eden sığınmacı sayısı arasında büyük bir fark söz konusu.