Bloomberg: Türkiye S-400’leri Akdeniz’e konuşlandırmayı düşünüyor

Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400 savunma sistemini, güney sahil şeridinde enerji aramasında kullanılan araçlara eşlik eden savaş gemilerinin yakınlarına konuşlandırmayı düşündüğü iddia edildi.

Fotoğraf: Reuters

NATO müttefiki ABD ve Türkiye, Türkiye’nin S-400 satın alma planları nedeniyle aylardır anlaşmazlık yaşıyor. ABD S-400’lerin NATO ile uyumlu olmadığını ve F-35’lerin güvenliğini tehlikeye atacağını savunuyor ve Türkiye’nin S-400’leri alması halinde, F-35 programından çıkarılması dahil bir dizi yaptırım uygulayacağını söylüyor.

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Bloomberg’ün dört yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Akdeniz dışında başka seçenekler de masaya yatırıldı. Yetkililer, sistemin güneye kurulmasının Türkiye’nin ekonomik ve güvenlik çıkarlarını korumak adına, hem müttefiklerine hem de rakiplerine güçlü bir mesaj vereceğini savundu.

Ayrıca Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki enerji kaynakları için AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti ile girdiği rekabette, sistemlerin caydırıcı bir etkisi olacağı belirtildi.

Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz hafta sistemlerin bir endüstriyel sistemin yakınına konuşlandırılabileceğini söylemişti. Bloomberg’e konuşan yetkililer, bu sistemin Mersin’de inşa edilen Akkuyu Nükleer Santrali olabileceğini öne sürdü.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın önümüzdeki ay Japonya’da düzenlenecek G-20 zirvesinde S-400 konusunu ele almaları bekleniyor.



