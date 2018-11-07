Bloomberg: Türkiye hala en kırılgan gelişmekte olan ekonomi

Bloomberg Economics tarafından yapılan analize göre Türk varlıklarında eylül ayından bu yana gözlenen yükselişe rağmen Türkiye ekonomisi dış şoklara karşı en kırılgan gelişmekte olan ekonomi.

Yazarları arasında ekonomist Scott Johnson ve Ziad Daoud’un da bulunduğu analizde Türkiye’de enflasyonun Arjantin’den sonra en yüksek düzeyde ve Merkez Bankası’nın hedefinin üzerinde olduğu vurgulanırken, Türkiye için gelişmekte olan ekonomiler arasında en yüksek cari açık öngörülüyor.

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Yüksek cari açık, kısa vadeli dış borç, rezerv yeterlilik oranı ve enflasyon gibi önemli ekonomik temeller üzerinden tüm gelişmekte olan ekonomilerin değerlendirildiği analizde şu değerlendirme yapılıyor: “Eylül başından bu yana Türk varlıklarına dönüş Türkiye ekonomisini dış şoklara karşı en kırılgan gelişmekte olan ekonomi yapan ekonomik temelleri değiştirmedi. Merkez Bankası’nın eylül ayında 625 baz puanlık faiz artırımı ve ABD ile ilişkilerdeki düzelmenin ardından Türk Lirası ralli yapsa da bu yıl başından bu yana yüzde 30 değer kaybetmiş durumda.”

Analizde Türkiye cari açık, kısa vadeli dış borç, rezerv yeterliliği ve enflasyon kategorilerinde en kırılgan gelişmekte olan üç ekonomi arasında yer aldı. Türkiye cari açıkta ise GSYH’ye oranı yüzde 5.7 ile ilk sırada.

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Enflasyonda ülkelerin Merkez Bankası hedefinden ne kadar saptığı da incelenen analize göre Arjantin 20.2 puanla ilk, Türkiye 14.4 puanla iknci sırada. Rezervlerin yeterlilik oranlarında ise Güney Afrika yüzde 64.2 ile en kırılgan ekonomiyken Türkiye yüzde 74.1 ile ikinci sırada.

Kısa vadeli dış borç kategorisinde Malezya’nın ardından Arjantin, Taiwan ve Türkiye ekonomileri en kırılgan ilk dörtlüyü oluşturuyor.

Türkiye’nin tek geçer notu hükümetin etkinliği

Analizde Türkiye beş önemli kırılganlık ölçütünün dördünde ‘çok kırılgan’ olarak değerlendirilirken, ‘hükümetin etkinliği’ ölçütünde Mısır, Brezilya, Rusya gibi ülkeler en kırılgan kategorisinde yer aldı.

Analize göre Arjantin, Türkiye’den sonra en kırılgan gelişmekte olan ekonomi. Güney Afrika ve Mısır da, yüksek cari açık/GSYH oranlarıyla üçüncü ve dördüncü sırada. Yüksek cari fazlaları ve güçlü rezervleriyle dış şoklara karşı en dirençli ekonomiler ise Tayland, Rusya ve Suudi Arabistan.