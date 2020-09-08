Bloomberg: Türkiye, Doğu Akdeniz’de en büyük güç olduğunu göstermek istiyor

Uluslararası haber ajansı Bloomberg, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin tek amacının doğalgaz olmadığını; bölgedeki en büyük güç olduğunu kabul ettirme isteği olduğunu yazdı.

Fotoğraf: Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Bloomberg, ‘Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki güç gösterisi sadece gazla ilgili değil’ başlıklı makale yayımladı.

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Makalede “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ülkesinin bölgesel güç olarak çıkarlarına sahip çıkmaya muktedir bir donanma inşa ediyor” görüşüne yer verilirken, ‘Batı’daki geleneksel düşmanlarıyla bir kez daha ihtilaf halinde olduğuna’ dikkat çekildi.

Uluslararası toplumun dikkatinin Doğu Akdeniz’de doğal gaz rezervleri için girilen yarışa odaklandığını, zira sadece Türkiye değil, aynı zamanda Kıbrıs Cumhuriyeti, Mısır, Yunanistan’ın dünyanın en kabalık denizlerinden birinde hak iddia ettiğini; ancak gerilimin köklerinin çok daha derinde yattığını dile getiren makalede şöyle dendi:

“Donanmanın büyümesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın -genelde Türkiye’nin dışında ciddiye alınmayan- Avrupa, Rusya ve ABD’ye zıtlaşmaya muktedir Müslüman bölgesel güç hüviyetiyle ülkesinin çıkarlarına sahip çıkma hırsının çapını gözler önüne seriyor.”

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‘Türkiye, otortesini kabul ettirmek için gücünü kullanacak’

Kaliforniya Deniz Çalışmaları Yüksek Lisans Okulu’nda Ulusal Güvenlik İlişkileri profesörü ve Türkiye’nin denizlerde yürüttüğü çalışmalar konusunda uzman Ryan Gingeras, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yüzeyin çok da altında olmayan yerde çok daha duygusal bir dizi mesele yatıyor, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki en büyük güç olduğu ve buna uygun muamele görmesi gerektiği gibi. Kendini rakipler ve hasımlarla çevrili algılıyor, otoritesini kabul ettirmek için gücünü kullanacak, çünkü buna muktedir.”

‘Stratejik bağımsızlık amaçlanıyor’

Türkiye’nin savaş gemilerinden saldırı helikopterlerine ve silahlı insansız hava araçlarına dek yerli silah sanayinin git gide geliştiği, Türk yetkililerin bununla Batılı tedarikçilerden ‘stratejik bağımsızlık’ kazanılmasının amaçlandığını söylediği, zira Batılı tedarikçilerden artık ortaktan ziyade rakip olarak görüldüğü sıralanarak şöyle devam edildi:

“Erdoğan 2023’ü, Türkiye’nin tüm askeri teçhizatına sahip olacağı yıl olarak hedefliyor. Ancak bu pek mümkün gözükmüyor. Aynı zamanda sorunlar yaşayan 750 milyar dolarlık bir ekonomide, günümüz şartlarında ‘büyük güç’ hayallerini gerçekleştirmek için de şüpheler var. Avrupa Birliği de Türkiye’ye yönelik yaptırımları gündemine aldı.”

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, kısa süre önce Bloomberg News’e verdiği röportajda ‘Türkiye’nin Akdeniz’deki ortaklarını, uzun süredir dikkate alınmayan çıkarlarını ciddiye almaya ve müzakere etmeye zorlamayı amaçladığını’ söylemişti.