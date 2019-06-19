Bloomberg: Trump Türkiye’ye karşı üç yaptırım paketini değerlendiriyor

Bloomberg ajansı, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini almaktan vazgeçmemesi halinde Türkiye’ye karşı uygulanmak üzere üç yaptırım paketini değerlendirdiğini bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Ajans haberi konuya yakın kaynaklara dayandırdı.

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Haber sonrası lira dolar karşısında değer kaybederken, saat 8.25 itibariyle Dolar/TL kuru 5.87 seviyesinden işlem görüyor.

Haberde, yaptırımların erken bir tarihte, hatta temmuz ayında dahi başlayabileceği belirtilirken, Trump’ın 28-29 Haziran’da Japonya’da yapılacak G-20 zirvesinden önce karar vermeye sıcak bakmadığı kaydedildi.

Görüşülen üç yaptırım paketinin tüm kapsamı açıklanmazken, bunlar arasında en sert olanının, zor bir dönemden geçen Türk ekonomisini hedef alacak paket olduğu belirtildi.

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Diğer paketler arasında, önde gelen Türk savunma şirketlerine çeşitli yaptırımlar uygulama seçeneğinin olduğu kaydedildi.

Haberde, Trump’ın ‘S-400 krizi’nde Türkiye’ye karşı yaptırım uygulanması yönünde ABD Kongresi’nden büyük baskı gördüğü ifade edildi.

Yaptırımlar Türkiye’ye büyük zorluklar çıkarabilir

NATO müttefiki olan ABD ve Türkiye, Türkiye’nin Rus yapımı S-400 satın alma planları nedeniyle aylardır anlaşmazlık yaşıyor. ABD S-400’lerin NATO ile uyumlu olmadığını ve Türkiye’nin de üretim programında yer aldığı F-35 savaş uçaklarının güvenliğini tehlikeye atacağını söylüyor. Türk yetkililer ise Ankara’nın F-35 projesi konusundaki sorumluluklarını yerine getirdiğini ve programın planlandığı gibi devam etmesi gerektiğini savunuyor. Rusya’dan S-400 alımının da sadece Türkiye’nin savunma ihtiyaçlarını karşılama amacı taşıdığı ve bu satışın F-35’lere bir tehdit oluşturmadığı belirtiliyor.

Buna karşılık, ABD’li yetkililer Türkiye’nin kararından vazgeçmemesi halinde ‘ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası’ (CAATSA) yaptırımlarıyla karşı karşıya olacağını bugüne kadar pek çok kez dile getirdi.

CAATSA kapsamında öngörülen yaptırımlar, başta finans ve bankacılık sektöründen savunma sanayine kadar pek çok alanda Türkiye’ye büyük zorluklar çıkarabilir.

Son olarak ABD savunma bakanı görevini vekaleten yürüten Patrick Shanahan, 6 Haziran günü Türkiye’nin F-35 programından nasıl çıkarılacağının ana hatlarının yer aldığı bir mektubu Savunma Bakanı Hulusi Akar’a iletmişti. Bu mektupta Türkiye’ye 31 Temmuz’a kadar mühlet verildiği belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise Türkiye’nin çok yakında S-400 füzelerini teslim alacağını söyleyerek, “O iş bizim için bitmiştir” demişti.