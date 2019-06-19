Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bloomberg: Trump Türkiye’ye karşı üç yaptırım paketini değerlendiriyor

Bloomberg ajansı, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini almaktan vazgeçmemesi halinde Türkiye’ye karşı uygulanmak üzere üç yaptırım paketini değerlendirdiğini bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Ajans haberi konuya yakın kaynaklara dayandırdı.

Reklam

Haber sonrası lira dolar karşısında değer kaybederken, saat 8.25 itibariyle Dolar/TL kuru 5.87 seviyesinden işlem görüyor.

Haberde, yaptırımların erken bir tarihte, hatta temmuz ayında dahi başlayabileceği belirtilirken, Trump’ın 28-29 Haziran’da Japonya’da yapılacak G-20 zirvesinden önce karar vermeye sıcak bakmadığı kaydedildi.

Görüşülen üç yaptırım paketinin tüm kapsamı açıklanmazken, bunlar arasında en sert olanının, zor bir dönemden geçen Türk ekonomisini hedef alacak paket olduğu belirtildi.

Reklam

Diğer paketler arasında, önde gelen Türk savunma şirketlerine çeşitli yaptırımlar uygulama seçeneğinin olduğu kaydedildi.

Haberde, Trump’ın ‘S-400 krizi’nde Türkiye’ye karşı yaptırım uygulanması yönünde ABD Kongresi’nden büyük baskı gördüğü ifade edildi.

Yaptırımlar Türkiye’ye büyük zorluklar çıkarabilir

NATO müttefiki olan ABD ve Türkiye, Türkiye’nin Rus yapımı S-400 satın alma planları nedeniyle aylardır anlaşmazlık yaşıyor. ABD S-400’lerin NATO ile uyumlu olmadığını ve Türkiye’nin de üretim programında yer aldığı F-35 savaş uçaklarının güvenliğini tehlikeye atacağını söylüyor. Türk yetkililer ise Ankara’nın F-35 projesi konusundaki sorumluluklarını yerine getirdiğini ve programın planlandığı gibi devam etmesi gerektiğini savunuyor. Rusya’dan S-400 alımının da sadece Türkiye’nin savunma ihtiyaçlarını karşılama amacı taşıdığı ve bu satışın F-35’lere bir tehdit oluşturmadığı belirtiliyor.

Buna karşılık, ABD’li yetkililer Türkiye’nin kararından vazgeçmemesi halinde ‘ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası’ (CAATSA) yaptırımlarıyla karşı karşıya olacağını bugüne kadar pek çok kez dile getirdi.

CAATSA kapsamında öngörülen yaptırımlar, başta finans ve bankacılık sektöründen savunma sanayine kadar pek çok alanda Türkiye’ye büyük zorluklar çıkarabilir.

Son olarak ABD savunma bakanı görevini vekaleten yürüten Patrick Shanahan, 6 Haziran günü Türkiye’nin F-35 programından nasıl çıkarılacağının ana hatlarının yer aldığı bir mektubu Savunma Bakanı Hulusi Akar’a iletmişti. Bu mektupta Türkiye’ye 31 Temmuz’a kadar mühlet verildiği belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise Türkiye’nin çok yakında S-400 füzelerini teslim alacağını söyleyerek, “O iş bizim için bitmiştir” demişti.

Ankara’dan ABD’nin S-400 mektubuna 12 gün sonra yanıt: Üsluptan rahatsız olduk

ABD ‘S-400 krizi’nde el artırdı: Türk savunma şirketlerinin tümüne yaptırım

İsrail: S-400 krizi bize yarayacak, F-35 programındaki payımız artacak

Erdoğan’ın ‘S-400’de işi bitirdik’ demesinin etkisiyle kur yükselişte

Erdoğan’dan flaş nokta: S-400’ü aldık, iş bitmiştir

Ankara, ABD’nin sert S-400 mektubuna henüz yanıt yazmadı

ABD yaptırımı başlattı: Türk personelin F-35 eğitimine son verildi

S-400 tasarısı oybirliğiyle kabul edildi, Ankara Washington’a tepkili

‘S-400 ortak teknik ekibi’ne ABD’den cevap yok

ABD: 31 Temmuz’a kadar S-400 alınırsa F-35 programı tamamen iptal edilecek

ABD’den bir S-400 uyarısı daha: Türkiye tercihini yapmalı

F-35’i üreten firma ABD yaptırımlarına hazır: Türkiye alamazsa müşterisi var

ABD Türkiye’ye hangi yaptırımları getirebilir: Yasadaki 12 maddede yok yok

Hürriyet: ABD’den ek süre yok, Ankara S-400 kararını haziran ortasına kadar verecek

Washington resmi ağızdan ‘CAATSA yaptırımı’ dedi: S-400’ün sonuçları ciddi olur

S-400 krizinde son durum: ABD, Türk pilotların F-35 eğitimini askıya alabilir

Uzmanlar: S-400 yaptırımları ‘kartopu’ gibi büyüyebilir

ABD Senatosu’nun savunma tasarısı: Türkiye S-400 alırsa F-35 ortaklığı sonlanır

ABD Kongresi ‘F-35 resti’ ile yetinmedi: Türkiye’ye İran tipi yaptırım teklif ettiler

Kremlin de ses verdi: S-400 bitmiş bir anlaşma

Akar: S-400 eğitimi için Rusya’ya askeri personel gönderdik

CNBC: ABD Türkiye’ye S-400’lerle ilgili son kararını vermesi için iki hafta süre tanıdı

Erdoğan çıtayı yükseltti: S-500 de alacağız

ABD Hava Kuvvetleri’ne göre Türkiye’nin S-400’den vazgeçmesi mümkün

Çavuşoğlu: S-400’ler NATO sistemine entegre edilmeyecek

ABD erteleme isterken: S-400 teslimatı bir ay öne çekilebilir

ABD Kongresi artık Türkiye’nin NATO üyeliğini sorguluyor: İki S-400 tasarısı daha

Reuters: Türkiye, ABD’nin S-400’leri erteleme önerisini kabul etmedi

Bloomberg: ABD Türkiye’den S-400 alımını ertelemesini istedi, Ankara düşünüyor

Alman gazetesinin ‘S-400’de geri adım’ haberine Beştepe’den yalanlama

Erdoğan’dan Trump’a ‘S-400 çalışma grubu’ önerisi

F-35’e parça üreten Kale: S-400 gerilimi siparişlere yansımadı

Pentagon: Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması üretimi yavaşlatabilir

Çavuşoğlu: Türkiye Batı ile Rusya arasında bir tercihe zorlanamaz

ABD F-35 ekipmanlarının Türkiye’ye teslimatını durdurdu

ABD’li yetkililer: F-35 programında Türkiye ‘yeri doldurulamaz’ değil

ABD’nin S-400 şartı vardı: Çavuşoğlu’na göre Patriot müzakereleri başladı

ABD’nin uyarıları boşa: Çavuşoğlu’na göre S-400 alımı ‘bitmiş bir anlaşma’

Pentagon F-35 raporunu 1 Kasım’a kadar hazırlayacak

İddia: Erdoğan, ‘S-400’lerden vazgeçin’ diyen Pence’i geri çevirdi﻿

ABD endişeli: S-400’ler bizim sistemlerimizle birlikte olmaz, Türkiye tercih yapsın﻿

Trump onayladı: Türkiye’ye F-35 teslimatı geçici olarak durduruldu

ABD Kongresi uzlaştı: Türkiye’ye F-35 teslimatı geçici olarak durduruluyor

Bakan Mattis, ABD Kongresi’ni uyarmış: Türkiye’ye F-35 satışını engellemeyin

ABD Türkiye’nin F-35 programına katılımında daha karar verememiş

Seçim sonrası ABD: Türkiye S-400 alırsa F-35 teslimatını engelleyebiliriz

ABD Senatosu bu kez net: Türkiye S-400 alırsa F-35’ler teslim edilmeyecek

Kaldı 99: ABD’den törenle teslim alınan F-35, Kasım 2019’da Türkiye’de

Pentagon teyit etti: F-35’ler 21 Haziran’da kağıt üzerinde Türkiye’ye verilecek

Yıldırım’dan Türkiye’ye silah satışına şart getiren ABD’ye: Alternatifsiz değiliz

ABD’nin Türkiye’ye silah satışını şarta bağlayan tasarı Senato’dan da geçti

Türk-Amerikan ilişkileri seçimleri etkiler mi?

ABD silah krizinin teknik boyutunu açıkladı: S-400’ü, F-35’in yakınında istemeyiz

Putin verdi coşkuyu: ABD’nin ‘S-400 yaptırımları’ Erdoğan’a sökmez

Bazı parçalar Türkiye’de üretiliyor: ABD’den sonra F-35’leri kullanan ilk ülke İsrail

ABD’de F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye teslimatına karşı tasarı

ABD’den ‘S-400 yaptırımı’ yolda: Türkiye bazı riskleri hatırlamalı

SON HABERLER

Erdoğan 23 Haziran’ın galibini açıkladı

Konuşmalarını on yıllardır dinlediğim ve söylemini anladığım Erdoğan, İmamoğlu’nun seçilmesini önleyebileceğini hissetseydi, ‘Ordu hadisesi’ dolayısıyla CHP adayına “Bu millet seni sandığa gömer” der, ‘makama gelmek’ten falan hiç bahsetmezdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...