Bloomberg: Telia, Turkcell’deki hissesini satmak için Varlık Fonu’yla görüşüyor

İsveçli telekomünikasyon şirketi Telia’nın Turkcell’deki hisselerinin satışı için Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile görüştüğü belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

Bloomberg ajansının haberine göre, TVF’nin Telia’nın Turkcell’deki hisselerinin tamamını ya da bir kısmını satın almak için yürüttüğü görüşmelerde ileri aşamaya gelindi.

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Telia, Turkcell’de dolaylı yüzde 24 hisseye sahip. Çukurova Holding ise şirketin yüzde 13.8’ini kontrol ediyor. Çukurova’nın Turkcell hisseleri 1.6 milyar dolarlık kredi borcuna karşılık Ziraat Bankası’nda teminat olarak bulunuyor.

Habere göre Turkcell, Çukurova ve TVF’nin temsilcileri konuya ilişkin yorum yapmazken, Telia’nın bir sözcüsü, “Türkiye’den çıkmak istediğimiz bir sır değil” dedi.