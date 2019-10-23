Bloomberg: MB’nin değerleme hesabı Hazine’ye aktarılabilir

Merkez Bankası (MB) yetkililerinin bütçe açığının kapatılmasına katkı için değerleme hesabının da Hazine’ye aktarılmasını görüştüğü öne sürüldü.

Fotoğraf: Reuters

Bloomberg’in ismini vermek istemeyen bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre bu değişiklik MB’nin gerçekleşmemiş kur farkı kazanç ve kayıplarını ‘izlediği degerleme hesabını gelir olarak’ muhasebeleştirmesine olanak verecek.

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MB her yıl en büyük hissedarı Hazine’ye karının bir kısmını dağıtıyor.

Görüşmelerde ne kadar ilerleme kaydedildiği veya bir politika değişikliği olup olmayacağı henüz belli değil.

MB’nin 21 Ekim itibariyle yeniden değerleme hesabında 61.4 milyar lira (10.5 milyar dolar) bulunduğunu açıklamıştı.

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MB konuyla ilgili açıklama yapmayı reddetti.

Bu hesap değişikliği için yasal düzenleme gerekiyor. Şu anki yasa, TL ve altın fiyatlarındaki değişime bağlı kazanç ve kayıpların ‘değerlendirme sürecine kar olarak eklenemeyeceğini ve gelir olarak tanımlanamayacağını’ öngörüyor.

Bu yıl şu zamana kadar MB düzenli temettü ödemesi ve bir defalık peşin olarak 80 milyar lira civarı bir miktarı Hazine’ye aktardı.













