Bloomberg: MB başkan değişikliği sonrası 1 dolar 8.38 lira

Merkez Bankası’nda başkan değişikliği sonrasında ABD Doları/TL kuru 8.38’e yükseldi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

7 Kasım 2020’de başkanlık görevine atanan Naci Ağbal, cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alınmış yerine AKP’de 26’ncı dönem Bayburt milletvekilliği yapmış Kavcıoğlu getirilmişti.

Reklam

MB’nin yeni başkanı ilk açıklamasında, “Temel hedef enflasyonda kalıcı düşüş” demişti.

Bloomberg’in haberine göre Asya’da ilk kotasyonlarda dolar/lira yüzde 16 yükseliş kaydetti. Kur saat 21:38 itibarıyla yüzde 16.2’ye kadar yükselişle 8,3880’e kadar çıktı.

Görevden alınan Ağbal’ın başkanlığındaki MB’nin geçen hafta başında faizi 200 puan artırmasının ardından kur geçen haftayı 7.21 seviyesinde kapatmıştı.