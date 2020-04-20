Bloomberg: Kamu bankalarına sermaye desteği yolda

Hükümet, corona virüsünün neden olduğu krizden etkilenen sektörlere yardım amacıyla, kamu bankalarına sermaye desteği yapmayı değerlendiriyor.

Bloomberg ajansının haberine göre desteğin ne kadar olacağı henüz belli değil. Seçeneklerden biri, Hazine’nin programı finanse etmek için lira cinsi tahvil (borç senedi) ihraç etmesi.

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Konuya yakın kaynaklara göre, sermaye desteği, bütçesi ‘ağır borç verme süreci nedeniyle aşınmış’ üç büyük kamu bankası, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’a sağlanacak. Planda belirli bir zamanlama belirlenmediğini ifade eden kaynaklar, bu planın hiç uygulanmayabileceğini de söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak uzun süredir özel bankaları piyasaya yeteri kadar kredi vermeyerek, ekonomik büyümenin önüne geçmekle suçlarken, son dönemdeki açıklamalarında özel bankaların salgın dönemindeki uygulamalarını da eleştirmişti.

Hazine bu eleştiri konusu doğrultusunda kamu bankalarına bir yıl içinde ikinci kere sermaye desteği sağlayarak ülke ekonomisini ayakta tutmayı amaçlıyor.

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Geçen yıl son 18 yılın en yüksek rakamı olan 28 milyar liralık sermaye desteği verilen kamu bankaları için 2020 bütçesine de 32.5 milyar liralık destek düzenlemesi eklenmişti.

Geçen yılki kredi genişlemesinde baş aktör olan kamu bankaları corona virüsü salgınının etkili olduğu son bir ayda 73.7 milyar liralık kredi dağıttı.