Bloomberg: Hükümet, bankaları Hazine’ye borç vermeye zorluyor

Hükümetin bankaları daha fazla Hazine tahvili almaya zorladığı öne sürüldü.

Fotoğraf: Reuters

Bloomberg ajansının haberine göre, konu hakkında bilgisi olan üç kaynak, hükümetin geçtiğimiz hafta ülkedeki önde gelen bankalardan Hazine’nin borçlanma programına destek olmalarını istediğini iddia etti.

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İsmini açıklamayan üç kaynak, bankalardan, Hazine ihalelerinde, piyasa yapıcı rollerine uygun miktardan daha fazla tahvil için teklif vermelerinin talep edildiğini öne sürdü.

Kaynaklardan ikisi talebin doğrudan bir hükümet yetkilisinden geldiğini iddia etti.

Bir kaynak böyle bir talebin bu sene daha önce de geldiğini öne sürdü.

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İhalelerde bankaların talebi artıyor

Haberde bankaların bu talebe karşılık verip vermediği belirtilmedi.

Ancak açıklanan veriler devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) son dönemde yabancı yatırımcının ağırlığı azalırken, ihalelerde ağırlıklı olarak piyasa yapıcı bankaların talepleri gözleniyor.

Verilere göre Hazine’nin borçlanma maliyeti sert bir şekilde yükselirken, aynı dönemde Hazine’nin borçlanmasındaki yabancı payı da hatırı sayılır oranda geriledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 14 Mayıs’ta düzenlediği iki ihale ile mayıs ayı iç borçlanma programını tamamlarken, 5.83 milyar lirası piyasadan 7.58 milyar lira borçlanmıştı.

Getiriler arttı

Bu ihalelerde iki yıllık gösterge tahvilde borçlanma maliyeti bir ay önce yapılan ihaleye göre 313 baz puan, geçen yıl mayıs ayına göre 870 baz puan artış göstermişti.

Hazine’nin 14 Mayıs’ta yeniden ihracını yaptığı iki yıllık gösterge tahvilde bileşik getiri yüzde 25.31 olmuştu. Bir önceki ay aynı tahvilde Hazine’nin borçlanma maliyeti yüzde 22.18 olmuştu. Bir önceki yıl mayıs ayına aynı vadede borçlanmanın maliyeti ise yüzde 15.96’ydı. Benzer vadede 2017 mayıs ayında yapılan borçlanmanın maliyeti ise yüzde 11.40 ile bugüne göre 1391 baz puan oldu.

Yabancı yatırım ciddi şekilde azaldı

Diğer yandan, Merkez Bankası verilerine göre Hazine’nin toplam DİBS stokunun yurt dışında elinde tutanlara oranı, yani yabancı yatırımcının DİBS payı mayıs başına ait güncel veriye göre yüzde 11.55’e gerilemiş durumda. Şubat 2019’da yüzde 15.3 olan bu oran 2013 sonundaki yüzde 26’ı seviyelerde olduğu düşünüldüğünde yabancıların sabit getirili menkul kıymet yatırımlarını ciddi şekilde azalttığı görülüyor.