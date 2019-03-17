Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bloomberg: Herkesin silmeye çalıştığı katliam videosu Erdoğan’ın kampanyasında

Bloomberg haber ajansı, Facebook, YouTube ve diğer sosyal medya platformlarının engelleyip platformlarından kaldırdığı Yeni Zelanda katliam videosunun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim malzemesi olarak tekrar su yüzüne çıktığını yazdı.

Fotoğraf: DHA

Haberde Erdoğan’ın 31 Mart seçimleri öncesinde muhafazakar seçmen tabanını ve dindar seçmenleri harekete geçirmek amacıyla Müslümanların ibadet yerine yapılan saldırının videosundan blurlanmış kesitleri miting meydanındaki büyük ekranlardan izlettiği aktarıldı.

Reklam

İstanbul ve Tekirdağ mitinglerinin televizyonlardan da izlendiğinin hatırlatıldığı haberde şu ifadeler kullanıldı: “Erdoğan ‘Şüpheli saldırgan Türkiye’yi ve beni hedef aldı’ dedi. Cumhurbaşkanı sonra da bu katliam videosunu, muhalefet CHP partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘İslam dünyasında kök salmış terör’ ifadelerinin yer aldığı bir videoyu izleterek Yeni Zelanda katliam videosunu muhalefet liderine sözlü saldırı için kullandı.

Erdoğan ekonomik krizin durumu kötüleştirdiği 82 milyon nüfuslu ülkede seçim anketlerinde görülen farkları kapatmak için muhafazakar seçmen tabanını teşvik edecek Müslüman karşıtı fikirlerden yardım aldı.

Türkiye ekonomisi geçen yıl lirada yaşanan ciddi bir düşüşün ardından teknik resesyona girdi ve enflasyon resmi hedef olan yüzde 5’in beş katına kadar yükseldi.

Reklam

Erdoğan, Tarrant’ın 2016 yılında 43 gün Türkiye’de bulunduğunu belirtti ve ‘yakında bağlantıyı ortaya çıkartma’ sözü verdi.”

Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli’yle birlikte İzmir’de düzenlediği bugünkü ortak mitingde de söz konusu videoyu gösterdi.

Kaynak: Bloomberg.com

Facebook’tan 1.5 milyon Yeni Zelanda saldırı videosu kaldırıldı

Yeni Zelanda’da bir havalimanı şüpheli paket nedeniyle kapatıldı

Yeni Zelanda’da bir vatandaş önceden uyarmış: ‘O silah kulübünde sıkıntı var’

Yeni Zelanda’daki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 50’ye yükseldi

Erdoğan Yeni Zelanda’daki cami katliamı görüntülerini mitingde izletti

Yeni Zelanda’daki saldırıyı öven Ekşi Sözlük yazarına tutuklama

Ölüm onları güvenli diye göç ettikleri Yeni Zelanda’da buldu

Yeni Zelanda’daki terör saldırısı sonrası Ekşi Sözlük yazarına savcılık incelemesi

Ölenlerin yasını tutan Yeni Zelanda bayrakları yarıya indirecek, etinlikler iptal

Camileri tarayan saldırgan çıplak ayak ve mahkum kıyafetiyle hakim karşısında

Yeni Zelanda saldırganı geçmişte bir süre Türkiye’deymiş

Meclis’teki beş partiden Yeni Zelanda’daki cami saldırısına kınama bildirisi

Yeni Zelanda’daki cami saldırısında iki Türk yaralı

Saldırganın kendi ağzından profili: Normal bir çocukluk geçirdim, sıradan bir beyazım

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Böyle insanların bu ülkede yeri yok

Erdoğan cami katliamını kınadı: Yükselen ırkçılık ve İslam karşıtlığının örneği

Yeni Zelanda’da iki camide katliam: Cuma namazında saldırdılar

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...