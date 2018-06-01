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Yaramazlara biraz batar!

Bloomberg: Fitch bazı Türk bankalarını negatif izlemeye aldı

 

Derecelendirme kuruluşu Fitch’in bazı Türk bankalarını negatif izlemeye aldığı bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

Bloomberg kanalının ulaştığı kaynaklara göre Fitch, bankaların notlarında veya notlarının görünümünde harekete geçmek için altı ay boyunca gelişmeleri izleyecek.

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Habere göre bir kaynak kararın piyasa kapanışı sonrasında açıklanabileceği bilgisini verdi.

Söylenti dolar/TL’yi etkiledi

Merkez Bankası’nın (TCMB) adımları ve Londra görüşmeleri sonrası TL’nin gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışması dün sona ererken, Fitch’in not indirimi yapabileceğine dair söylentiyle TL’nin dolar karşısındaki günlük değer kaybı yüzde 2’yi aşmıştı.

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Bankacılar Türkiye’nin kısa vadede yeni bir not indirimiyle karşı karşıya kalabileceği endişesinin dünkü satış baskısında etkili olduğunu belirtirken, piyasada Fitch’in bir not indirimi yapabileceğine dair söylentilerin dolaştığı belirtiliyordu.

Son olarak bir başka derecelendirme kuruluşu Standard&Poor’s, Türkiye’nin kredi notunu düşürdüğünü duyurmuş, Türk ekonomisinin görünümününü de ‘durağan‘ olarak kaydetmişti. Geçtiğimiz aylarda da Moody’s 14 Türk bankasının uzun vadeli notlarını düşürmüştü.

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