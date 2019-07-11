Bloomberg: Erdoğan yenilginin ardından ‘el yükseltti’

Bloomberg’de yer alan bir yazıda ekonomik kriz ve seçim yenilgisine rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘seçmenlerin aynısından bir doz daha’ istediğine karar verdiği değerlendirmesi yapıldı.

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı

‘Türkiye Cumhurbaşkanı Yenilginin Ardından El Yükseltti’ başlığıyla konuk yazarlar sayfasında yayınlanan yazıda Erdoğan’ın yönetim biçimi ve ekonomi yönetimine müdahaleleri eleştirilirken, S-400 krizinin muhtemel sonucu ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yatırımcılarda güven kaybına yol açmasına ilişkin değerlendirmeler de yer aldı.

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Bloomberg’de yer alan yazı şöyle:

“İyi bir otokratı zapt edemezsiniz. İstanbul belediye başkanı seçimlerindeki mağlubiyetin utancının ardından Tayyip Erdoğan seçmeninden azar yemiş gibi görünüyor. AKP’deki vekillere yaptığı konuşmada, ‘Halkın verdiği mesajı görmezden duymazdan gelme lüksümüz yok’ demişti.

Fakat Erdoğan fikrini değiştirmiş görünüyor. Erdoğan, birçok analistin sonuçlarını Türkiye ekonomisinin yönetiliş biçimine güvenlerinin kalmamış olmasına işaret ettiği şeklinde değerlendirdiği seçimin ardından Türklerin ‘aynısından biraz daha istediğine’ karar verdi.

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Erdoğan, faizlere ilişkin eksantrik teorileriyle aynı fikirde olmadığı için Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’yı görevden aldı. Yerine atanan Murat Uysal da lira için kötü olsa da ve ekonomik krizi derinleştirse de koltuğunda durabilmek için ne yapması gerektiğini biliyor. Bazı analistler Latin Amerika’daki piyasa izleyicilerininkine benzer bir çöküş öngörüyor.

Eğer ekonominin uçurumdan düşmesi gerekiyorsa Erdoğan’ın Rus S-400 füze savunma sistemlerini alımını tamamlaması bunu gerçekleştirebilir: İlk partinin teslimiyle ABD sert yaptırımlar uygulamaya başlayabilir. Geçen yıl da gördüğümüz gibi bu Türk ekonomisi için yıkıcı olabilir. Erdoğan Osaka’da düzenlenen G-20 zirvesinde ABD Başkanı (Donald) Trump’ın sempatik tavrı nedeniyle ABD’nin yaptırım uygulamayacağına inanıyor. Fakat Trump yaptırım uygulanmayacağına ilişkin bir şey söylemedi ve ABD dışişleri bakanlığı da tehditlerini birçok kez tekrarladı.

Yatırımcılar ekonomik görünümün son siyasi gelişmelerle tekrar güven verici bir hale dönemeyeceğine ilişkin endişeli. Erdoğan’ın kariyerindeki ilk büyük seçim kaybı olan İstanbul seçimleri bozgunu Erdoğan’ın yenilmezlik aurasını zayıflattı ve kendi partisi içindeki muhalefeti cesaretlendirdi. Erdoğan’ın eski ekonomi çarı Ali Babacan partiden istifa etti. Geniş bir kitle Babacan’ın kendi partisini kurmasını bekliyor.”

Albayrak’ın ekonominin başına geçmesi yatırımcının güvenini sarstı

Yazıda, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Erdoğan’ın politikalarını eleştiren isimler olduğuna dikkat çekildi ve “Davutoğlu gibi Babacan’ın da Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ı hazine ve maliye bakanı yapmasını eleştirdiği tahmin ediliyor” ifadeleri kullanıldı.

Albayrak’ın göreve gelmesinin yatırımcıların Erdoğan’ın ekonomi yönetimine güvenini sarstığı ifade edilen yazıda, “Fakat cumhurbaşkanı yatırımcıların bu endişelerini görmezden gelmek gibi bir lüksü olduğuna karar vermiş gibi görünüyor” dendi.