Bloomberg: Erdoğan yarışta aday bile değil, ama kaybedeceği çok şey var

Bloomberg, 23 Haziran öncesi Türkiye’ye ilişkin yayınladığı analizde ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yarışan adaylardan bile olmadığını, fakat malubiyet durumunda en çok onun kaybedeceği’ değerlendirmesini yaptı.

He’s not even running, but Turkish President Recep Tayyip Erdogan is the man with the most at stake in Sunday’s rerun of the Istanbul mayoral election https://t.co/ouUna03xzY Reklam

— Bloomberg (@business) June 21, 2019

Muhalefetin ‘millet ittifakı’ adayı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul belediye başkanlığı seçimlerini kazanması halinde Erdoğan’a muhtemel bir rakip de ortaya çıkacağı vurgusu yapılan analizde Erdoğan’ın İmamoğlu’nu Ordu Valisi’ne hakaret ettiği iddiasıyla hapse atmakla tehdit ettiğine de değinildi.

Siyasi analistlerin görüşleri ve İstanbul büyükşehir belediyesinin Türk siyasetindeki önemine yönelik bilgiler içeren “İstanbul yenilenen seçimlere yaklaşırken, Erdoğan’ın kaybedeceği çok şey var” başlıklı Bloomberg analizinde öne çıkan bazı bölümler şöyle;

“Aday bile değil aslında, ama Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazar günü gerçekleşecek İstanbul belediye başkanlığı seçimlerinde kaybedecek en çok şeyi olan adam.

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Muhalefetin kazanması Türk cumhurbaşkanına muhtemel bir rakip çıkartabilir.

Sabancı Üniversitesi siyasi analist Ersin Kalaycıoğlu’nun konuya ilişkin değerlendirmesi şöyle: ‘İmamoğlu’nun zaferi Erdoğan’a büyük darbe indirir ve İmamoğlu’nun belediye başkanı olarak göstereceği performans Haziran 2023’te gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’a rakip olup olamayacağını belirleyebilir.’

Erdoğan muhalefetin adayının mahkum edildiği takdirde koltuğunu kaybedebileceğine işaret etti. ‘Nasıl benim belediye başkanlığım iptal edildiyse, o da mahkum edilirse onunki de iptal edilebilir’ diyor Erdoğan 1999 yılında okuduğu şiir sonrası dört ay tutuklanmasına atıfta bulunarak.

Erdoğan’ın son siyasi mücadelesi daha çok İstanbul’u AKP kontrolü altında tutmakla ilgili. Partinin 31 Mart’ta çok az bir farkla aldığı malubiyet ve yüksek seçim kuruluna itirazla iptali – cumhurbaşkanının 16 yıldır süren ve giderek otoriterleşen yönetimine yeni kırılganlıklar ekledi. Türkiye ekonomisinde yaşanan zorluklara ek olarak yetkilerini artırarak tekrar seçilmesinden sadece bir yıl sonra kendi kentinde kaybetmesi okkalı bir tokat oldu.

Ülkenin ticaret merkezi 82 milyonluk Türkiye nüfusunun neredeyse beşte birine ev sahipliği yapıyor ve bu kenti kaybetmek partinin en büyük iltimas ve rant kaynağının da kaybedileceği anlamına geliyor. Bazı tahminlere göre İstanbul tüm kamu yatırımların neredeyse dörtte birini alıyor ve 748 milyar dolarlık ekonominin üçte birini oluşturuyor.