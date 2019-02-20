Bloomberg: Erdoğan seçim uğruna bankaları riske atıyor

Bloomberg International, yerel seçimlerde ucuz kredileri kampanyasının merkezine koyan AKP hükümetinin, zaten resesyonun eşiğinde bir ekonomide bankaları daha fazla risk almaya zorladığını yazdı.

Fotoğraf: DHA

Haber anayizde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yerel seçim öncesinde devlet bankalarını, tarımdan futbol klüplerine geniş bir yelpazede verilen ucuz kredileri artırmaya zorladığı vurgulandı.

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Haber analiz özetle şöyle:

“Erdoğan yönetimi devlet bankalarını ucuz kredileri artırmaya zorluyor. Tüketicilerin kredisini ödemeye yardımcı olmak ve konut kredilerinde daha düşük faizli kredi vermek için bankalara çağrı yapıyor.

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Hükümet bununla milyarlarca dolarlık yeniden yapılandırmalar ve giderek artan kötü kredilerle uğraşan diğer bankaların da katılmasını umuyor.

Londra merkezli Investec Plc trader’ı Julian Rimmer şu görüştü: ‘Hükümet muhtemelen riskleri hafife alıyor. Şimdiye kadar hükümetin sorunlu kredilere ve ödemesi gecikmiş kredi kartlarına ilişkin attığı adımlar o kadar kozmetik ki, sorunu sadece halının altına süpürüyor. Ama bu sihirli bir halı değil ve birileri er ya da geç bu adımlardan dolayı bedel ödeyecek.’

Bu gelecek ay yerel seçimler öncesinde Erdoğan için kötü haber. Erdoğan iktidarı boyunca krediler ciddi bir büyüme yaşamıştı. Fakat bu büyüme geçen yıl liranın yaşadığı kayıplarla son buldu. Türk Lirası ağustostan bu yana değerinin üçte birini kaybetti ve gelişmekte olan ülke paraları arasında en kötü performans sergileyenler grubunda. Enflasyon 15 yılın zirvesinde giderek daha fazla vatandaş mevduatlarını altın ve dövizde tutuyor.”

