Bloomberg: Erdoğan, istifa açıklaması sonrası Canikli’yle görüştü

Bloomberg ajansı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Merkez Bankası’nın yeni başkanı Naci Ağbal ile gece saatlerinde bir toplantı yaparak para politikası hakkında konuştuğunu bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Ajans haberini konuya yakın kaynaklara dayandırdı.

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İstanbul’daki toplantı Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye bakanlığından istifa ettiğini açıklamasından sadece birkaç saat sonra yapıldı.

Albayrak’ın resmi Instagram hesabındaki paylaşımda, bakanın sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiği belirtilmişti. Bakanlık yetkilileri, paylaşımın Albayrak’a ait olduğunu belirtmiş, ancak cumhurbaşkanlığından resmi açıklama gelmemişti.

Albayrak’ın Hazine ve Maliye bakanlığından istifası Ağbal’ın atanmasıyla ilişkilendirilmişti.