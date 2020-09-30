Bloomberg: Borç arayışındaki Varlık Fonu tahvil ihracı için yetki verdi

Türkiye Varlık Fonu’nun ilk eurobond ihracı için Britanyalı HSBC, Çinli ICBC ve ABD’li Citigroup’un da aralarında bulunduğu uluslararası bankaları yetkilendirdiği belirtildi.

Fotoğraf: Arşiv

Eurobond, devlet ya da şirketlerin, kendi ülkeleri dışında kaynak sağlamak amacıyla, uluslararası piyasalarda yabancı para birimleri üzerinden satışa sundukları, genellikle uzun vadeli bir borçlanma aracı.

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Bloomberg ajansının haberine göre ihraç işleminin kesin zamanlaması ve büyüklüğü piyasa koşullarına göre belirlenecek.

Konuya yakın bir kaynağın ihracın yıl sonundan önce yapılmasının daha muhtemel olduğunu söylediği belirtildi.

Habere göre 2 milyar dolar değerinde bir borçlanma öngörülüyor.

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Geçen şubatta yürürlüğe giren düzenlemeyle TVF’nin borçlanma limitleri kaldırılmıştı.

TVF son dönemde yüklü hisse alımlarıyla gündeme gelmiş, kamu bankalarındaki hissesini artırıp sermaye piyasası ve sigorta sektörüne yatırım yapan fon, telekomünikasyon şirketi Turkcell’in de en büyük hissedarı konumuna gelmişti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, TVF’nin kredi notu görünümünü eylül başında ‘durağan’dan ‘negatif’e çevirmiş, fonun borç-kar dengesinde de ciddi bozulma öngörmüştü.